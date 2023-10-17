全運會苗栗縣代表隊授旗 縣長宣布金牌獎金加碼至30萬

全國運動會10月21至26日在台南市舉辦，苗栗縣政府上午舉行授旗典禮，由縣長鍾東錦為苗栗代表隊授旗，期許選手全力以赴，為苗栗爭榮譽，他也宣布苗栗縣全運金牌往年20萬元的最高獎項加碼到30萬元。

縣府指出，全運會苗栗代表隊選手來自縣體育會各單項委員會選拔脫穎而出的選手，個個是苗栗菁英，今年苗栗有299名選手參加32種競賽，上午受旗選手包括田徑、角力、武術、保齡球、柔道、射擊、拳擊、高爾夫、跆拳道、韻律體操、卡巴迪、競速溜冰、射箭、羽球、室內排球、沙灘排球、網球、桌球、軟式網球、手球、籃球等重點奪牌項目。

苗栗縣2021年全運會獲1金5銀5銅共11面獎牌，縣府期盼今年全運能創造佳績，重現早年苗栗體育大縣榮光。

授旗典禮由照南國小太鼓表演揭開序幕，鍾東錦及議長李文斌、苗栗市長邱鎮軍等人到場為選手加油打氣，今年杭州亞運卡巴迪項目勇奪銅牌的蔡仲浩代表選手受旗，鍾東錦並致贈加菜金57萬7800元。

鍾東錦表示，全運會奪金不易，縣府將冠軍獎金從20萬提高到30萬元，期盼苗栗體育可跟上腳步，恢復以前體育大縣地位，預祝選手旗開得勝勇奪佳績。