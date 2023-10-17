台積電不進駐龍科三期 桃市府：盤點其他可用土地

台積電不進駐龍潭園區三期，桃園綠營批市府錯失良機。桃市府說，會盤點境內符合台積電需求的工業用土地；龍科擴建計畫要等竹科管理局擬訂、中央核定，才會由市府協助用地取得。

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。台積電今天表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。

桃園市議會民進黨團中午召開記者會表示，桃園市長張善政選前承諾全力協助台積電落腳桃園，選後卻放生、把台積電趕走，不但浪費前桃園市長鄭文燦打下的優良設廠基礎，也錯失桃園產業轉型重要機會。

桃園市政府表示，龍科擴建計畫與招商由竹科管理局主責，市府則是協助用地取得，而用地取得也是過程中遇到最大困難，部分在地居民對於自身土地被納入擴建計畫中表達強烈的意見，至今仍未獲得共識。

市府表示，會持續配合竹科管理局，爭取包括台積電在內的各家企業進駐桃園，在維護居民權益的同時，努力將台積電現階段考量不進駐的因素排除，也會積極盤點境內符合台積電需求的工業用土地，並協同竹科管理局與台積電磋商，努力讓台積電設廠桃園的計畫持續。

桃園市副市長王明鉅也在議會上說，台積電是否進駐龍潭園區三期是要和竹科管理局對話，未來即使台積電不來，其他高科技廠商還是會進駐，市府也建議台積電進駐航空城產專區等桃園市的其他場域。

桃園市政府地政局表示，龍潭科學園區擴建案目前仍在先期評估階段，由竹科管理局負責可行性評估、擴建計畫、開發計畫、環境影響評估執行等，市府僅負責後續的用地取得協辦；本案事業計畫及範圍等仍由竹科管理局擬訂中，仍未奉行政院核定，目前僅在計畫籌設階段，須等計畫範圍確定後，才會移由市府協助用地取得。

地政局也說，依土地徵收條例規定，竹科管理局為需用土地人，在事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會；竹科管理局在7月26日於龍潭區婦幼館舉行本案公聽會，目前管理局仍依該次公聽會參與民眾意見，辦理事業計畫內容及範圍修訂中，辦理第2次公聽會的時機仍得由管理局擇定。