竹市立委參選人林志潔 推台灣歌謠結合政策宣講

民進黨新竹市立委參選人林志潔今天表示，將開辦「志潔開講」問政說明會，以結合台灣歌謠展現新型態政策宣講，讓更多市民認識她的問政理念與台灣文化。

林志潔競選辦公室今天發布新聞稿指出，選舉進入倒數階段，競選團隊將推出新型態「志潔開講」問政說明會，不僅邀請媒體名嘴站台助講，如媒體人徐嶔煌、民進黨立委范雲等人前來力挺，也結合台灣歌謠展現新型態政策宣講。

林志潔說，她在大學時期是台大歌謠社創社成員之一，也藉由此次的政策宣講活動融入歌唱，盼以全新的選戰策略「志潔開講」問政說明會，讓市民認識不一樣的她，也認識台灣歌謠文化，以歌會友。

林志潔表示，藉由活潑的歌唱活動，走唱新竹地方社區，貼近各個年齡層與族群，讓政策宣講觸角更廣，未來將舉辦20場廟口開講活動，與選民互動進而深入社區、傾聽民意，也會提出更多政見，爭取選民認同。