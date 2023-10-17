台積電不進駐龍潭三期 桃園綠營議員批市府不作為

台積電今天宣布不再考慮進駐龍潭科學園區三期，消息引發各界議論。桃園市議會民進黨團今天開記者會，批市長張善政與市府不積極協調，錯失桃園發展的重大機會，要求市府應該展望未來長遠發展，再爭取台積電來桃園。

台積電議題今天在議會也引發藍綠議員討論。經發局長張誠答詢表示，自己上半年曾私下拜訪台積電，如果現在台積電確定不來，絕對是因為廠區的需求無法滿足；桃園還有航空城等產專區，但台積電焦點還是放在龍潭，他們願不願意去其他產專區，不是市府能選擇。

桃園市民進黨團今天開記者會，指市長張善政號稱科技市長，上任後卻廢了資訊科技局，又終止亞洲矽谷創新研發中心設立，現在台積電也確定不在龍科三期設廠，無疑措施桃園產業轉型的重要機會，但市府不僅不知道反省，經發局長甚至說自己也是觀眾，不僅凸顯市府無能，也令所有市民失望。

民進黨市議員張肇良表示台積電不來桃園的消息上周五就傳開，桃園市政府應該善盡招商義務，但張善政4天沒講過一句話，只有新聞處發新聞稱盡力溝通，實在昏庸；市議員魏筠認為市府的橫向聯繫很差，本來應該傾全力支持台積電來桃園，當擴建案有爭議發生時，也應該聯合科管局一起協調排除，而不是遇到事情，局處就推來推去，最後推給中央，但這個應該是中央聯合地方一起執行，台積電才有辦法進來。

市議員陳雅倫、李宗豪和許家睿認為，雖然台積電決定不進駐龍科三期，但市府應該以桃園整體及長遠發展為考量，盤點境內市府有其他土地適合台積電使用，主動提供土地及穩定供應水電，爭取更新、更先進的製程來桃園設廠；陳、李進一步指出，龜山工五工業區（華亞科技園區）有一塊面積50公頃，是不錯選擇。

張誠表示，市府的對口是竹科管理局，竹科管理局願不願意把這裡開發成科學園區，這才是重點。副市長王明鉅表示，市府會持續跟竹科管理局積極聯絡，目前管理局沒放棄在龍潭繼續開發，市府也會跟民眾協調。經發局開發管理科長林彥良表示，市長2天前已指示市府跟竹科管理局、台積電拜會，市府也有跟竹科管理局聯繫，竹科管理局則表示還要整理資料，再跟市府安排。