台大附中準備來新竹了！ 台大校長透露最新進度

新竹台大生醫醫院第2期工程今天上午動工，台大校長陳文章出席動土典禮時首次透露台大附中竹北分校已有完整規畫，更是直接表明「大家盼望的高中也有所準備了」，本周六校務會議將報告，下周也會到新竹縣告知規畫。

陳文章致詞中表示，對於台大竹北校區的願景是成為發展新科技的研發基地，智慧醫療也是其中的一環，承諾已經準備好資金做竹北校區的建設，且相關的規畫也會在本周六於校務會議中報告，預計下周會到新竹縣向與楊縣長、縣議會、縣民告知竹北校區的規畫，以及承諾投入的資金、相關建設的期程。

楊文科對於陳文章的承諾表示振奮。楊文科認為，包含在本周六台大校務會議對台大竹北校區提出完整的規畫，以及如何幫助竹北設立高中都有一套想法，「這是2個非常好的消息」。楊文科認為台大竹北校區畢竟已經延宕20多年的時間，今天終於有一個很好的答案。

陳文章認為，新竹是科技醫療人文匯聚的區域，一定要有一個好的校區，協助醫學中心的發展，而「大家所盼望的高中我們也有準備了」，從實體的教學、多元的學習先來協助新竹縣，預計明年初就會展開，他相信他不會辜負新竹縣縣民及各位的期望，「我們一起來努力」，打造新竹縣大新竹地區成為一個智慧科技健康的重鎮。

新竹縣府自今年7月起召開「推動國立台灣大學竹北分部建設工作小組」會議後，楊文科便積極與台大校長進行溝通與表達需求，希望台大能在竹北校區設置高中。縣府已獲知台大下周將正式答覆設校事宜，縣府指出，後續將持續積極推進高中設置相關程序作業，以回應家長期待。

新竹縣教育局指出，依據教育部數據統計，竹竹苗區116學年度高中入學需求為1萬8071人，相較112學年度多出2200餘人，其中新竹縣即占5成，顯見新竹縣設置高中提供就學需求的必要性。

楊文科在今天生醫醫院2期動土儀式前受訪提到，新竹縣民非常關心台大竹北校地的使用，他和議長張鎮榮也持續與陳文章保持聯繫，希望台大可以充分合理使用土地，無論是給予高中設校土地，或是由台大設置實驗高中或是附中「都是縣民所期待的」，他也相信台大會做通盤考量。