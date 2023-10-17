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苗栗率先引進「臥床版免治馬桶」 盼助長期臥床者照護

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心「戊山園」使用，這套裝置可讓臥床患者或長輩免除使用紙尿布，號稱「臥床版免治馬桶」，縣長鍾東錦肯定業者研發用心，造福臥床患者，也鼓勵業者量產降低成本或以租賃方式，協助更多臥床患者。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，縣府為照顧弱勢長者並推動智慧照護，向經濟部中小及新創企業署申請這項排泄物處理裝置，由中央補助九成、地方負擔一成經費引進4套，希望提升長期臥床長者的照顧品質。苗栗縣至今年8月老年人口已達9萬8845人，老年比率達18.54％且逐年上升，長照服務及介入愈來愈多元且重要，將持續導人科技設備，節省人力物力及照護品質。

衛生局指出，長期臥床長輩最大隱患是無法及時表達排泄狀況，在長時間使用尿布情況下，常發生泌尿道改染、褥瘡等問題，因此在議長李文斌引介下，主動向中央申請這項智慧照護設備，這套裝置可清洗重複使用，節省採購尿布及後續廢棄物處理成本，也可減少照服員更換尿布及清潔處理的照護量。

業者指出，長期臥床者尿布使用及處理重量每人每月約65公斤，這套設備以感應裝置及矽膠吸取排泄物，並有自動沖水及烘乾功能，可說是臥床版的免治馬桶，苗栗是透過中央補助引進的第一個縣市。

鍾東錦關切裝置的使用及效能，向業者多番提問，他強調上任後努力推動縣內長照服務，這次設備提供機構使用，但縣內許多家庭不一定願將臥床長輩送往機構，照顧起來勞心勞力，盼業者降低成本或縣府研商租用補助方式，也能造福居家臥床長者。

苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取中央補助，率先全台各縣市引進4套智慧照護設備「排泄物處理裝置」，上午由縣府移交苗栗縣老人安養護中心使用。記者胡蓬生／攝影

免治馬桶 苗栗縣 衛生局

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