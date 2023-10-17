感謝守護竹市市容環境的城市英雄 今表揚4績優模範隊員

10月25日是「清潔隊員節」，新竹市績優模範隊員共計4位，恪守崗位超過20年，市長高虹安今天表揚塗久議、賴彭耀南、尤永春、何世春，並承諾逐年預算編列，採購護腰、護腕、護膝等護具，感謝城市英雄為整潔的市容環境盡一份心力。

高虹安表示，不論寒暑、晝夜，都能看到清潔隊員認真努力工作的身影，在垃圾清運、資源回收、清溝、割草、街道清掃、廣告拆除等環境清潔中，默默美化城市環境，甚至在颱風過後，總能高效率完成環境的清潔整頓，提供市民優質的生活環境。

現場也致贈優質清潔員每人1份護腕，並承諾逐年預算編列，採購護腰、護腕、護膝等護具，守護清潔隊員的身體健康與工作安全。

環保局長江盛任表示，今年獲頒竹市績優模範隊員共計4位，領班塗久議從民國95年任職，具備豐富的家戶垃圾清運經驗及溝通協調能力，積極協助垃圾清運變革，其中金雅重劃區垃圾清運路線規劃的績優事蹟特別優秀，今年更代表竹市獲選全國模範隊員。隊員賴彭耀南，民國81年起擔任垃圾車隨車人員，工作態度認真、任勞任怨，下班更熱心公益做社區環保義工，為社區提供專業環保知識。

領班尤永春，已工作37年餘，現職日間資源回收班領班，平日負責大型廢棄物清運作業，於重大災害時，配合執行廢棄物清運作業，落實推動環保政策，深獲市民肯定。領班何世春工作年資已逾33年，是清溝班領班，負責側溝清疏作業，盡忠職守，在風災雨情期間也主動配合待命，總能衝在第一線，主動帶領同仁加班出勤執行各項緊急任務。

環保局說明，是環境部為彰顯清潔隊員的辛勞、激勵工作士氣，讓社會各界對默默奉獻的清潔隊員表達肯定與感謝所訂定的節日。此外，環境部每年皆會舉辦全國模範清潔人員表揚大會，彰顯清潔隊員為環境清潔打拚奮鬥的精神，對環保英雄致上最崇高的敬意。