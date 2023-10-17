桃園首座微型運動中心開幕 即日起免費體驗8天

現代人重視健康運動，但適合的運動場所難覓。桃園市體育局在八德三號社宅打造微型運動中心，430坪的空間有多項體適能器材、空中瑜伽教室、寬闊場地和完善淋浴設備，今天開幕啟用，即日起免費體驗8天，未來每月也會有「市民日」優惠措施。

八德三號社宅微型運動中心位於八德區豐德路458號2樓，由體育局委托全越運動事業股份有限公司營運，收費比照其他運動中心，每人每小時50元，65歲以上享半價優惠，另有私人教練課程，開放時間為平日下午2時至晚上時，假日為早上8時至晚上9時，每月有1次的桃園市民日優惠，開放本市敬老愛心卡免費入場。

「這個模式如果成功的話，我們就有很大的空間繼續普及。」張善政致詞時誇獎微型運動中心是小而美的運動場域，同時表示桃園對於運動園區、運動中心的需求一直在成長，每次到地方走訪，都有心聲反映「運動中心還缺一個」，其實壓力很大，預算也要盡量支援運動。他覺得這是一個好現象，因為民眾都體會到健康的重要，但是運動中心規模比較大一點，不是那麼容易找到場地。而桃園許多社會住宅擁有4、5百坪大的空間，打造微型運動中心比較心有餘力。

張善政說，八德三號社宅的微型運動中心是全桃園第一座，是新的里程碑，未來還有五座會陸續成立，而微型運動中心裡頭包含體適能、有氧舞蹈、和肌力訓練，是目前需求最高的運動項目，希望這種小而美的運動場域能受到民眾青睞。

體育局補充，除了啟用的八德三號社宅，市府還規劃其他5處社宅結合微型運動中心，分別是蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段及興安段、中壢區北富台及捷運A20站等社會住宅，目前研議未來這六個社宅的微型運動中心合併統一辦理促參委外營運管理，讓運動服務更加多元。 桃園市長張善政（右）致詞時指各地都反映運動中心、運動園區不足問題，坦言壓力不小。記者陳俊智/攝影 桃園市長張善政（右）參觀微型運動中心體適能設施。記者陳俊智/攝影 桃園市長張善政（右2）體驗微型運動中心體適能設施。記者陳俊智/攝影 桃園市長張善政（右2）體驗微型運動中心體適能設施。記者陳俊智/攝影 八德三號社宅微型運動中心今天開幕啟用，未來將視情況推廣普及。記者陳俊智/攝影