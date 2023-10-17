巷弄戰開跑！林志潔宣布問政說明會明開跑 將以歌會友

總統立委選舉進入破百日階段，新竹市立委「四腳督」成形，選戰相當激烈，民進黨竹市立法委員參選人林志潔今天宣布，從明天開始，將舉辦「志潔開講」問政說明會，藉由台灣歌謠與政策宣講，讓更多市民認識林志潔問政理念與台灣文化。

林志潔表示，競選團隊將推出新型態「志潔開講」問政說明會，除邀請媒體名嘴站台與大咖助講，更希望藉由活潑的歌唱活動，不限曲風、不限年齡層，走唱新竹地方社區，貼近各個年齡層與族群，讓政策宣講觸角更廣。

林志潔說，自己大學時是台大歌謠社創社成員之一。前日本首相小泉純一郎曾在書中提到年輕時剛擔任眾議員，小泉回到選區常苦惱不知道該跟支持者說什麼，幕僚對他說「不用擔心，你就唱歌給大家聽就好了！」讓她與競選團隊夥伴有這樣的構想。

林志潔表示，這次炒米粉政策宣講活動，除形式更特別，也擴大規模到中型的宣講會，她和年輕選戰團隊有信心，藉由全新的選戰策略新型態的「志潔開講」問政說明會，讓更多的新竹市民朋友認識不一樣的林志潔與台灣歌謠文化。

明天第一場首發，將於指源宮邀請新竹子弟徐嶔煌為林志潔站台，而本周五將在南中宮邀請林志潔台大時期的學姊，也是長期著力在性別議題研究的立委范雲來加油打氣。為觸及更多民眾，接下來除了一系列的「志潔開講」問政說明會林志潔誠摯歡迎大家一起「賴+潔、來家坐」，她也請新竹市民踴躍登記客廳會，要來深入社區、傾聽民意。