竹北新天坑灌漿補好了 工務處將邀大地技師公會鑑定

新竹縣竹北市縣政七街一處新建案工地旁前晚出現第2個「新天坑」，建商昨天灌漿穩固路基，又發生周邊人行道L型塌陷。新竹縣工務處代理處長陳盈州今在縣府主管會報上表示，昨晚路基灌漿作業已完成，整體達到穩定，後續除要求建商檢討，縣府也指定全國大地技師公會進行整體事故鑑定，並追究相關責任。

陳盈州指出，上周日（15日）晚間，新業建設於新建案施工時，發現瓦斯外洩，工地有土石滲入，立即通報工務處、消防局。現場開挖發現，整個路基因自來水管線破裂，大量的水流進工地，造成路基掏空。

陳盈州表示，開挖發現路基掏空後，除勒令建商停工，也立即開始搶險作業，截至昨晚自來水、瓦斯管線都已修復完成，路基灌漿作業也完成，整體都已達到穩定，後續除要求建商事故檢討，縣府也指定全國大地技師公會進行整體事故鑑定，並追究建商相關責任，除勒令停工也予以加重開罰共18萬元，後續如何復工，都會照標準作業流程進行。

新竹縣長楊文科說，上周日晚間接獲縣政七街瓦斯外洩和自來水管斷裂後，工務處就立即決定和建商開挖查明原因，經開挖發現，水溝底下有個大洞，後來了解是建商施工不當，造成大洞沒有報告，後來縣府也責成建商，要盡快復原搶救。