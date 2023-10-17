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竹北新天坑灌漿補好了 工務處將邀大地技師公會鑑定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊文科受訪時請鄉親不要擔心，關於縣政七街道路塌陷都已處理完善。記者黃羿馨／攝影
楊文科受訪時請鄉親不要擔心，關於縣政七街道路塌陷都已處理完善。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市縣政七街一處新建案工地旁前晚出現第2個「新天坑」，建商昨天灌漿穩固路基，又發生周邊人行道L型塌陷。新竹縣工務處代理處長陳盈州今在縣府主管會報上表示，昨晚路基灌漿作業已完成，整體達到穩定，後續除要求建商檢討，縣府也指定全國大地技師公會進行整體事故鑑定，並追究相關責任。

陳盈州指出，上周日（15日）晚間，新業建設於新建案施工時，發現瓦斯外洩，工地有土石滲入，立即通報工務處、消防局。現場開挖發現，整個路基因自來水管線破裂，大量的水流進工地，造成路基掏空。

陳盈州表示，開挖發現路基掏空後，除勒令建商停工，也立即開始搶險作業，截至昨晚自來水、瓦斯管線都已修復完成，路基灌漿作業也完成，整體都已達到穩定，後續除要求建商事故檢討，縣府也指定全國大地技師公會進行整體事故鑑定，並追究建商相關責任，除勒令停工也予以加重開罰共18萬元，後續如何復工，都會照標準作業流程進行。

新竹縣長楊文科說，上周日晚間接獲縣政七街瓦斯外洩和自來水管斷裂後，工務處就立即決定和建商開挖查明原因，經開挖發現，水溝底下有個大洞，後來了解是建商施工不當，造成大洞沒有報告，後來縣府也責成建商，要盡快復原搶救。

「請鄉親不要擔心，都已處理完善」，楊文科表示，經過2天努力，現在確定建商已把底下大洞填滿，瓦斯管線、自來水管線都已修復接通，目前一切正常，等路面修復後，會再恢復車輛通行，工務處在處理這件事上也非常明快，都照標準作業流程處理，對新業建設也勒令停工，開罰建商18萬，未來工地沒問題才會准予復工。

新竹縣工務處代理處長陳盈州今天在縣府主管會報上表示，縣政七街昨晚路基灌漿作業已完成，整體都已達到穩定。記者黃羿馨／攝影
新竹縣工務處代理處長陳盈州今天在縣府主管會報上表示，縣政七街昨晚路基灌漿作業已完成，整體都已達到穩定。記者黃羿馨／攝影
楊文科表示，經過2天努力，現在確定建商已把縣政七街底下大洞填滿。記者黃羿馨／攝影
楊文科表示，經過2天努力，現在確定建商已把縣政七街底下大洞填滿。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市縣政七街一處新建案工地前晚出現第2個「新天坑」，建商昨晚已灌漿穩定地基。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市縣政七街一處新建案工地前晚出現第2個「新天坑」，建商昨晚已灌漿穩定地基。記者黃羿馨／攝影

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