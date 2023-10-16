竹縣終止生命園區案 自救會：收到公文迎來光明

新竹縣府日前決定終止竹縣生命紀念園區案，湖口反縣立生命園自救會今天說，已收到縣府函文內容指獲園區基地用的國有土地，將依國有財產法相關規定辦理廢止撥用，終於迎來光明。

湖口反縣立生命園自救會向中央社記者表示，今天收到縣府函文內容指獲撥作為新竹縣立生命紀念園區基地用的10筆國有土地，將依國有財產法相關規定辦理廢止撥用。

自救會表示，縣立生命園區建設經費龐大，用地面積廣也影響地方深遠，竹縣府能聽取地方聲音，願意採納民意，在今天收到縣府函文內容，終於放下心中的大石頭。

自救會說，自救會並非反對竹縣府的殯葬政策，而是基於公義性、比例原則及資源平均分配，反對1個鄉2座火葬場，自救會志工為此事件努力，持續向縣府表達反對的心聲，縣府終於停止竹縣生命紀念園區規劃案，也迎來光明。

新竹縣政府日前提供新聞資料指出，有關終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」案，後續會彙整13鄉鎮市公所殯葬設施的現況、未來殯葬政策，並檢視新竹縣短、中、長期殯葬設施的供應量能與需求間的差異，以制定符合民眾期待與需求的殯葬政策。