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竹市成德高中共讀站 11月啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹市成德高中校長沈永昆說，學校圖書比社區和國小還多，分享圖書資源很有價值。記者郭政芬／攝影
竹市成德高中校長沈永昆說，學校圖書比社區和國小還多，分享圖書資源很有價值。記者郭政芬／攝影

新竹市推動社區共讀站，邀請社區走入學校享受閱讀，立法院教育及文化委員會昨到竹市考察，了解參與計畫的學校申請與推動狀況，第一站成德高中為館藏書籍貼晶片方便管理，目前正整理圖書館空間與書籍，預計最快11月初啟用，歡迎社區民眾前來借書。

教育部政務次長林明裕昨指出，教育部鼓勵學校開放、社區走入，近年推動社區共讀站，每年約百所學校獲得圖書設備與空間優化補助，成德高中去年申請共讀站，今年即將完工，學校也展示RFID安全標籤，為館藏書籍貼上晶片，了解書籍軌跡，盼讓知識走入社區。

「學校圖書比社區和國小還多，分享圖書資源很有價值！」成德高中校長沈永昆說，平假日都有社區民眾來學校運動，共讀站因此周六部分時段開放，讓更多民眾培養閱讀習慣。

立委鄭正鈐說，去年爭取成德高中智慧圖書館系統，今年也協助爭取5校舉辦共讀站計畫；議員林彥甫說，學校努力籌措自助借還書機經費，盼中央也能協助。

圖書館 教育部 鄭正鈐

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