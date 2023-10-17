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側邊溝纜線擅掛 苗栗擬修法重罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

公共道路側邊溝附掛纜線雜亂無章，苗栗縣政府擬修正下水道管理自治條例，明確規定不得擅自暫掛纜線，並要求出水高度以上等布設工法，違者最高可罰10萬元，希望解決纜線亂象。

苗栗縣下水道管理自治條例2003年公布實施，部分條文不合時宜，縣府大翻修，草案最近出爐，將送請縣議會審議通過後，再向內政部國土管理署報備，新增業者未依規定擅自暫掛纜線及附掛垂落等違規行為明定罰則。

水利處指出，公共道路側邊溝纜線單位眾多，常見未經申請核准附掛，纜線雜亂甚至卡塑膠袋、枝葉等雜物，造成淹水罪魁禍首，並影響環境衛生，但還有單位不承認廢纜，以致下水道法難以開罰，縣府最後只能剪線處理。

自治條例草案規定相關業者得申請許可暫掛，須繳納租金及履約保證金，並遵守施工管理辦法，須整齊釘掛，橫向穿越應緊貼蓋版底，均不得下垂，且每5公尺應標示業者名稱及證照字號。

水利處說，業者未依規定擅自暫掛纜線，可處3萬元至10萬元罰鍰，並限期補提申請或拆除，得按次處罰，逾期依行政執行法強制執行，如果未依施工管理辦法，還可以罰1萬元至3萬元，情節重大影響排水，得廢止原許可並終止契約。

苗栗縣 塑膠袋

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