石門水庫驚魂 划船誤闖航道險遭遊艇撞

桃園市石門水庫的阿姆坪水上訓練中心承辦業者前天划船測試，疑不慎誤入遊湖路線，險遭遊艇撞翻，桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春擔心未來水上運動訓練發生類似意外，昨呼籲做好防範；市府體育局長許彥輝說，已要求業者遵守合約使用範圍，另持續協調水利署北區水資源分署未來移交水域管理權，方便統一事權管理。

受國內水上運動興起、運動項目競賽獲獎影響，石門水庫三民溪水域開放水上運動團體申請使用，水利署北區水資源分署畫設使用水域範圍，並協調由市府體育局代管水上運動團體申請，體育局也成立阿姆坪水上訓練中心委外營運。

前天周日遊湖遊客多，一艘由大漢溪往羅浮方向行駛的遊艇，突然發現前方航道竟出現小船，立刻緊急停船並要求離開。陳咪春說，對方未穿救生衣，十分危險，事後渡船遊艇業者很擔心水上運動占用航道危及遊客，甚至也和農牧漁民航道重疊，因此呼籲北水分署和體育局好好溝通，確保水域使用安全。

體育局長許彥輝說，經了解，水上訓練中心承辦業者上周六依法向北水分署申請同意下水路線，但前天下水划船測試時疑似不慎超出使用範圍，誤闖遊湖航道，體育局已請業者不能再犯，即使未來訓練使用，也必須遵守合約規定的水域範圍。

許彥輝指出，水上訓練中心將著手訓練桃園SUP立槳、划水等相關運動人才，使用範圍已向北水分署申請確定，和渡船遊艇業、漁牧業完全沒重疊，業者和農漁民應可放心。

北水分署表示，為確保石門水庫三民溪水域使用安全，避免與遊艇業、農牧漁撈行駛船隻衝突，分署將與體育局討論申請水域範圍和安全性。

不過，當地水域應用多元，除了體育局發展體育活動，使用單位還牽涉市府觀旅局、農業局、原民局和經發局等，為便於管理，市府已開始協調水域管理權移交；許彥輝說，北水局目前也樂觀其成，希望未來能統一事權，也讓當地獲得更好的發展。