竹市關東圖書館要求脫鞋穿襪 幼童滑倒嘴唇流血

新竹市圖書館關東分館日前啟用，有民眾帶幼童入館時配合脫鞋、穿襪，卻滑倒撞到嘴唇流血，讓家長與孩子都受到驚嚇。民進黨新竹市議員劉彥伶呼籲竹市府儘速改善硬體設施。

對此，新竹市府表示，已研議在館內部分空間增設軟墊、地毯或止滑墊，並在改善完成前擬放寬穿襪規定、加註提醒，以免相同情事再發生。

劉彥伶指出，今天接到民眾陳情，昨天有民眾帶小孩到新開幕的關東圖書館，配合館方政策「脫鞋子、穿襪子」，但入館不到3分鐘，小孩滑倒整個臉趴在地上，因咬到上下唇，血流不止。

劉彥伶說，根據陳情人表示，之前去過竹市親子館、圖書館金山分館，也是配合脫鞋、穿襪，但硬體設施讓家長放心，不知道為何關東分館會發生這種問題，讓小孩及家長都受到驚嚇。

劉彥伶指出，竹市文化局人員已向她表示會改善，但在改善工程完成前，其他小孩仍可能承受同樣風險，呼籲竹市府儘速改善硬體缺失，提供安全的親子共讀環境，勿再發生類似情形。

新竹市府提供新聞稿表示，昨天下午1時左右幼童滑倒受傷，館內人員立即對幼童進行醫護並安撫，初步了解幼兒主要為嘴唇外傷，文化局將持續關懷聯繫，並辦理保險理賠事宜，已研議於幼兒閱讀室增設軟墊、地毯或止滑墊，在改善完成前擬放寬穿襪規定、加註提醒，同時提供民眾酒精消毒，以免相同情事再發生。