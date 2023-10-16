竹北新天坑又L型塌陷 人行道、工地圍籬全被「吃」掉

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街一處新建案工地繼8月出現「新天坑」後，昨晚搶修管線時又發生塌陷，未料建商今天搶修灌漿時因側壓過大，人行道和工地圍籬整個呈L型塌陷，畫面驚悚。不過新竹縣工務處委派的土木技師陳鴻輝表示，這不算壞事，反而把底下坑洞問題都暴露出來，目前沉陷點、應變和支撐鋼筋的監測數值都沒變化，整體是相對穩定的，後續再漸進灌漿填補。

新竹縣工務處代理處長陳盈州指出，目前自來水管已修復完成，今天下午4點已經恢復周遭住戶供水，路面將持續灌漿，等到一定高度後，再接續管線修復，如中華電信、第四台、台電等管線，對周遭用戶皆無影響，預計3天內完成路面假修復，至於瓦斯管部分也改管避開。

新竹縣工務處今天也偕同土木技師陳鴻輝及建築師徐丹進入工地地下樓層勘查。陳鴻輝指出，初步判斷是因抽水、排水導致排水溝底破裂，水壓導致牆面破洞，將路面下土壤帶入地下5、6樓層。

陳鴻輝也指出，不過就在下午建商灌漿修復時，因側壓過大往旁邊擠壓，造成近光明六路的排水溝底孔洞暴露，導致人行道呈L型塌陷，「這不算壞事，反而把問題直接顯現」，陳鴻輝說，就像有很多顆蛀牙，因灌漿壓力讓這些坑洞跑出來，目前沉陷點、應變和支撐鋼筋的監測數值都沒變化，整體是相對穩定的。