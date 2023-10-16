竹北多2新天坑！建商承諾「一定處理好」做新排水溝還縣府

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街旁因新建案施工，8月才裂出一個「新天坑」，沒想到建商修復後，昨晚又發生瓦斯外洩、水管破裂，開挖後才發現底下地基竟又被掏空。該建案新業建設總經理簡福榮承諾「我們這一次會把它處理好」，破裂的排水溝也會負責做一個新的還給新竹縣政府。

新竹縣工務處代理處長陳盈州今天說明地基掏空原因，該建商在地下室開挖施工初期，即發現在縣政七街與光明六路口側溝的T字排水口，溝底已出現裂化，但廠商自行修復，並未通報新竹縣政府及竹北市公所更換，由於該側溝已30多年相當老舊，加上整個基地的水都經由此側溝排放，經不斷沖刷，溝底最終破裂，大量地下水帶走泥沙掏空地基，也沖壞自來水管和瓦斯管線。

陳盈州指出，由於建商施工造成道路塌陷，將依建築法第63條、68條處建案起造人、承造人及監造人等各6萬元罰鍰，共開罰18萬元，目前已封閉道路進行搶險，自來水公司現已完成修復，後續灌漿一定高度後，再請瓦斯公司修復管線，路面假修復後，會利用透地雷達檢測，判讀約需2周，確認安全無虞後再知會竹北市公所恢復通行。

陳盈州說，今天工務處同時會請專業技師會勘，了解該工地施工是否仍有不足之處，若有將要求業者提出改善計畫，若未做好將不會給予復工，會以嚴格的方式為工地安全來把關。

簡福榮也接受縣府懲處，並承諾「我們這一次會把它處理好」。簡福榮指出，建案地下室目前已在最後收尾階段，預計10月底灌漿，除了避免大量排水外，排水管也會拉遠至光明六路公園處，避免在基地周邊、縣政七街排水，因另側公園遭周無施工和開挖，不會有刷沖掏空地基的狀況。

簡福榮也說明，昨天發生道路塌陷到現在，沉降觀測點都沒太大變化，現在正緊急回填路面、維持壓力平衡，先前也已使用透地雷達偵測鄰近道路，確認沒有問題，先前也已和周邊居民開過2次協調會，整個施工狀況也已讓居民清楚，