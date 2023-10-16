沒安全前不准復工！竹北道路現天坑 竹縣府透地雷達路檢確認

新竹縣竹北市縣政七街建案工地昨天發生瓦斯及自來水洩漏並造成路塌，縣府今天表示，初步調查為建商工地施工造成已要求停工，後續以透地雷達道路檢測，確認安全無虞前，不准復工。

新竹縣政府消防局昨天下午4時55分接獲在竹北市縣政七街的建設工地業者通報瓦斯及自來水洩漏情形，立即派員到場釐清，並由相關單位瓦斯公司及水公司人員將管線關閉。

新竹縣政府工務處人員與縣府委託的土木技師陳鴻輝等人今天也進入工地地下樓層勘查，陳鴻輝透過新聞資料說，初步判斷是抽水關係，影響排水溝底破裂，水壓導致牆面破洞，而將路面下土壤帶入地下5、6樓層。

陳鴻輝說，目前進行搶險為優先，後續可用鐵板緊急焊接封壁搶修，也建議排水路徑改道。

工務處代理處長陳盈州今天向中央社記者表示，昨天緊急挖開後，發現管線破裂、路基坍陷，初步判斷主要原因是在光明六路與縣政七街路口的排水溝溝底有裂化情形，建商未即時通報縣府，自行補強後，建案抽取的地下水持續排放到道路側溝，不斷沖刷造成破洞。

陳盈州表示，大量道路側溝排水及地下泥沙往工地及道路附近擴散，後續扯斷自來水管線，水壓更大，加速掏空道路路基。

針對工地造成公安問題部分，陳盈州說，除勒令停工，縣府也加重處罰，將依建築法相關規定對起造人、承造人、監造人加倍開罰各新台幣6萬元，合計18萬元罰鍰。

他表示，縣府會緊盯廠商盡速修復，後續做透地雷達道路檢測，縣府也委託土木技師會檢視整體施工狀況，要求建商盡速提出改善計畫，並要完成改善並確認安全無虞後，建商才可復工。

瓦斯公司表示，會持續派員監看，並於路基修復後，進行瓦斯管線接通，由於此地段原為雙向供氣，目前不影響附近用戶使用天然氣。

新竹縣竹北市光明6路和縣政7街交叉路口，在8月發生道路塌陷造成瓦斯管線及自來水管線破裂，一旁工地建商坦承疏失，隔日完成搶修並回填假修復。