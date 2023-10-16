新竹市學校大推社區共讀站 立院今帶隊視察建置實況

學習不只在校園，更擴及城市角落！新竹市推動社區共讀站，邀請社區走入學校享受閱讀，立法院教育及文化委員會今天到竹市考察，了解參與計畫的學校申請與推動狀況，第一站就到成德高中，該校為館藏書籍貼上晶片，更好管理書籍，目前正整理圖書館空間與書籍，預計最快將於11月初啟用，歡迎社區民眾前來借書。

今天上午走訪成德高中與舊社國小視察社區共讀站，今天下午預計到光復高中、建功高中視察教學設備和球場照明等工程。

教育部政務次長林明裕指出，教育部鼓勵學校開放、社區走入，近年推動社區共讀站，每年約百所學校獲得圖書設備與空間優化補助，成德高中去年申請共讀站，今年即將要完工，學校也展示RFID安全標籤，為館藏書籍貼上晶片，了解書籍的軌跡，盼望未來讓知識走入社區。

新竹市教育處長陳木金回應，希望透過各校的簡報，一起來努力，讓共讀站發揮更大效能，也感謝次長、委員今天帶隊到竹市支持與協助。

國民黨竹市立委鄭正鈐表示，去年曾邀請到竹市考察教育，並爭取成德高中的智慧圖書館系統，今天前來驗收，今年竹市爭取5所學校舉辦共讀站計畫，鼓勵社區民眾走入校園，享受閱讀樂趣。

「學校圖書比社區和國小還多，分享圖書資源很有價值！」成德高中校長沈永昆說，平假日都有社區民眾前來學校運動，這次在學校建立社區共讀站，假日周六部分時段將開放，讓更多社區民眾前來使用。他以前曾推動「行動圖書館」，主動將書籍帶入社區和國小，這次是讓社區民眾走入校園，都能培養閱讀習慣。

大庄國小校長許雅惠今天也簡報，學校社區共讀站的未來改善預想，其中大門口周邊閒置空間「台灣池」，遇雨就積水，且易孳生蚊蠅，盼能改善，打造美感空間。對此，林明裕當場回應，再請學校送計畫到中央，將會到學校來了解。