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修法剪邊側溝纜線亂象 擅自暫掛最高罰10萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公共道路側邊溝暫掛纜線秩序雜亂，苗栗縣政府修法明定罰則。圖／苗栗縣政府提供
公共道路側邊溝暫掛纜線秩序雜亂，苗栗縣政府修法明定罰則。圖／苗栗縣政府提供

公共道路側邊溝附掛纜線雜亂無章，苗栗縣政府擬修正下水道管理自治條例，明確規定不得擅自暫掛纜線，並要求出水高度以上等布設工法，違者最高可罰10萬元，希望解決纜線亂象。

苗栗縣下水道管理自治條例2003年公布實施，部分條文不合時宜，縣府大翻修，草案最近出爐，將送請縣議會審議通過後，再向內政部國土管理署報備，新增業者未依規定擅自暫掛纜線，及附掛垂落等違規行為明定罰則。

縣府水利處指出，公共道路側邊溝，因纜線單位眾多，未經申請核准附掛，纜線雜亂甚至卡塑膠袋、枝葉等雜物，造成淹水罪魁禍首，並影響環境衛生之虞，但因很多廢纜，還有纜線單位不承認，以致下水道法難以開罰，縣府最後只能剪纜線處理，自治條例草案規定有線廣播電視、行動電話及固定通信網路業者，在無共同管道、寬頻管道，得申請許可暫掛，繳納租金及履約保證金，並遵守施工管理辦法。

至於施工管理辦法，回歸「苗栗縣雨水下水道暫掛纜線管理要點」，要求布設必須在出水高度以上，縱向應貼壁或沿蓋頂整齊釘掛，橫向穿越應緊貼蓋版底，均不得下垂等事項，且經同意暫掛之纜線，每5公尺應標示業者名稱及證照字號。

水利處指出，業者未依規定擅自暫掛纜線，可處3萬元至10萬元罰鍰，並限期補提申請或拆除，得按次處罰，逾期依行政執行法強制執行，如果未依施工管理辦法，還可以罰1萬元至3萬元，情節重大影響排水，得廢止原許可，並終止契約。

苗栗縣 塑膠袋

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