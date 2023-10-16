快訊

裕隆城旁赫見「天堂與地獄」！去年賣屋賠1500萬 今年轉手賺1620萬

7人任點吃到飽…上124份小菜「剩一大半」 店家心痛籲惜食

「周處」疑涉抄襲風波 錢人豪放話：絕對有實質證據

天氣漸涼 中醫大新竹附醫每周五提供流感疫苗門診

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，提醒民眾應盡速接種。記者黃羿馨／攝影
中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，提醒民眾應盡速接種。記者黃羿馨／攝影

天氣漸涼，流感來勢洶洶，中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。每周五家醫科提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間施打。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音指出，少部分民眾施打疫苗後可能出現肌肉痠痛，倦怠感等症狀，多休息喝水即可。接種後若有輕微發燒，多數也會自行於24小時內退燒，建議超過38.5度再依據醫師建議使用退燒藥物。

張凱音提醒，若接種後若持續發燒超過48小時，出現呼吸困難、心跳加速、肌肉無力等異常狀況，應盡速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局

中醫大新竹附醫表示，公費疫苗第1階段優先施打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧等機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人。

以及BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段對象包含50至64歲無高風險慢性病成人。民眾若欲前往接種，需攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等。

中醫大新竹附醫每周五家醫科提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間施打。記者黃羿馨／攝影
中醫大新竹附醫每周五家醫科提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間施打。記者黃羿馨／攝影
中醫大新竹附醫感染科主任張凱音提醒，若接種疫苗持續發燒超過48小時，應盡速就醫。記者黃羿馨／攝影
中醫大新竹附醫感染科主任張凱音提醒，若接種疫苗持續發燒超過48小時，應盡速就醫。記者黃羿馨／攝影

流感疫苗 衛生局 新竹

延伸閱讀

高端流感疫苗引爭議 專家籲專業說明助正確傳播

公費流感疫苗8例不良反應 薛瑞元：無高端

薛瑞元：目前流感疫苗8件不良反應通報 沒有高端

公費流感疫苗不良反應8件 衛福部長薛瑞元：沒有高端

相關新聞

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」建商沒通報仍持續施工

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街旁因新建案施工，8月才裂出一個「新天坑」，沒想到建商修復後，昨晚又發生瓦斯...

修法剪邊側溝纜線亂象 擅自暫掛最高罰10萬元

公共道路側邊溝附掛纜線雜亂無章，苗栗縣政府擬修正下水道管理自治條例，明確規定不得擅自暫掛纜線，並要求出水高度以上等布設工...

桃園公安申報、消防安檢項目重疊 社區怨「被剝皮」

高雄城中城火災讓外界開始重視消防安檢機制，不過不少社區反映，市府建管處「建築物公安檢查申報」和消防局「消防安檢申報」檢查...

竹南科18日現場徵才 台積電釋出全年6000個職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署10月18日在苗栗縣竹南科學園區就業服務台，辦理現場徵才活動，其中，台積電大舉釋出全年不分區...

天氣漸涼 中醫大新竹附醫每周五提供流感疫苗門診

天氣漸涼，流感來勢洶洶，中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段對象包括65歲以上長...

石門水庫開放水上運動爭議多 划船誤入遊艇航道險象環生

桃園市石門水庫三民溪水域開放團體申請使用水上運動引發爭議，石門水庫渡船遊艇業者今天上午抱怨日前周休遊客遊湖人多，體育局委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。