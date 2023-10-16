天氣漸涼 中醫大新竹附醫每周五提供流感疫苗門診

天氣漸涼，流感來勢洶洶，中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。每周五家醫科提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間施打。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音指出，少部分民眾施打疫苗後可能出現肌肉痠痛，倦怠感等症狀，多休息喝水即可。接種後若有輕微發燒，多數也會自行於24小時內退燒，建議超過38.5度再依據醫師建議使用退燒藥物。

張凱音提醒，若接種後若持續發燒超過48小時，出現呼吸困難、心跳加速、肌肉無力等異常狀況，應盡速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局。

中醫大新竹附醫表示，公費疫苗第1階段優先施打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧等機構受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人。

以及BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、禽畜業及動物防疫相關人員。