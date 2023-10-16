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石門水庫開放水上運動爭議多 划船誤入遊艇航道險象環生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫三民溪水域開放水上團體申請使用，委外廠商上周誤入遊艇業者航道險象環生。記者曾增勳／攝影
石門水庫三民溪水域開放水上團體申請使用，委外廠商上周誤入遊艇業者航道險象環生。記者曾增勳／攝影

桃園市石門水庫三民溪水域開放團體申請使用水上運動引發爭議，石門水庫渡船遊艇業者今天上午抱怨日前周休遊客遊湖人多，體育局委外廠商違規滑船至往大漢溪羅浮方向，誤入渡船遊艇業者遊湖路線險象環生，桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，目前三水庫三民溪水域開放水上運動未定，廠商率員違規滑進遊湖路線，安全性可慮，政府單位應趕快釐定水上運動水域。

受國內水上運動興起，運動項目競賽獲獎影響，石門水庫三民溪水域開放水上運動團體申請使用，水利署北區水資源分署交由市府體育局代管水上運動團體申請，體育局委外廠商營運，北水分署、體育局至今尚未釐清營運水域，之前一再引發水庫渡船業者要求，釐清開放申請使用水域，不會與渡船遊艇、漁民水域行駛爭道衝突。

針對渡船遊艇業者反映廠商滑船漿進入遊湖水域爭道危險，業者和農牧漁撈漁民爭取生計權益，市府體育局表示，委外廠目前進行先期水域路線查勘，廠商上周六有依法向北水分署申請同意下水路線，之後滑船出現超過申請水域範圍，該局將進一步輔導廠商遵守合約規定執行。

北水分署表示，石門水庫三民溪水域開放團體或協會申請使用或訓練水上運動，由體育局代管處理，規畫合乎該水域安全設施及管理，確保水上運動團體使用水域安全，避免與遊艇業、農牧漁撈行駛船隻衝突，將分署將進一步與體育局討論申請水域範圍和安全性。

桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，石門水庫三民溪水域開放SUP立漿水上運動尚未釐清，業者擔心水域航道與遊艇公會、農牧漁民行駛航道有多重危險，日前廠商率教練等人滑船違規誤入大漢溪往羅浮方向水域路線，亦未穿救生衣做好安全設備，當天遊湖民眾多，十分危險，業者擔心水上運動占用水域航道危險，也要求北水分署好好溝通，希望盡快釐清水上運動水域，確保水域使用安全。

石門水庫三民溪水域開放水上團體申請使用，市府體育局代管規畫水域，尚未定案引發爭議。圖／市府提供
石門水庫三民溪水域開放水上團體申請使用，市府體育局代管規畫水域，尚未定案引發爭議。圖／市府提供

石門水庫 運動 遊艇

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