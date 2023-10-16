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台積電、宜特等20家釋927職缺 新竹區聯合徵才19日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邀請包含台積電、宜特、雲雀、米塔企業等20家廠商共釋出927個職缺。圖／市府提供
邀請包含台積電、宜特、雲雀、米塔企業等20家廠商共釋出927個職缺。圖／市府提供

新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，10月19日將於和選旅1樓竹湖廳（新竹市東區大學路16 號）辦理企業現場聯合徵才活動，邀請包含台積電、宜特、雲雀、米塔企業等20家廠商共釋出927個職缺，其中宇辰科技PLC主管最高月薪可達10萬。

市長高虹安提醒有就業需求的民眾做好求職準備，順利找到心目中的好工作。為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓廠商於現場可直接進行面試，儘早找到所需人才，改善人力短缺問題。

勞工處長黃錦源表示，勞工處努力提供多元且多樣的就業媒合機會，滿足不同民眾的需求，歡迎有求職、轉職需求的人把握良機前來參加活動。勞工處也辦理多樣化的職前訓練，協助有就業意願的民眾提前培養專業技能，順利求職。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，「台灣就業通」網站經全面改版，優化搜尋功能、增加縣市別搜尋紀錄、引入橫向輪播圖定位導引和直觀圖文功能。民眾除可以在上面輕鬆找徵才活動、職訓課程外，也可以找「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺，並可線上報名應徵，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

歡迎民眾多利用台灣就業通網站隨時掌握職缺最新訊息或請洽新竹就業中心03-5343011。另10月21、22日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓（新竹市東區龍山西路99號）舉辦「新竹市新世代青年創新論壇」，歡迎青年報名，在學習中玩樂接觸多元領域，一起和優秀講師找到自己未來職涯的方向，詳情請至青年發展讚粉絲專頁查詢。

10月19日將於和選旅1樓竹湖廳辦理企業現場聯合徵才活動，其中宇辰科技PLC主管最高月薪可達10萬元。圖／市府提供
10月19日將於和選旅1樓竹湖廳辦理企業現場聯合徵才活動，其中宇辰科技PLC主管最高月薪可達10萬元。圖／市府提供
新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，10月19日將於和選旅1樓竹湖廳辦理企業現場聯合徵才活動。圖／市府提供
新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，10月19日將於和選旅1樓竹湖廳辦理企業現場聯合徵才活動。圖／市府提供

新竹 職缺

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