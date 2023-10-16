台積電、宜特等20家釋927職缺 新竹區聯合徵才19日登場

新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，10月19日將於和選旅1樓竹湖廳（新竹市東區大學路16 號）辦理企業現場聯合徵才活動，邀請包含台積電、宜特、雲雀、米塔企業等20家廠商共釋出927個職缺，其中宇辰科技PLC主管最高月薪可達10萬。

市長高虹安提醒有就業需求的民眾做好求職準備，順利找到心目中的好工作。為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓廠商於現場可直接進行面試，儘早找到所需人才，改善人力短缺問題。

勞工處長黃錦源表示，勞工處努力提供多元且多樣的就業媒合機會，滿足不同民眾的需求，歡迎有求職、轉職需求的人把握良機前來參加活動。勞工處也辦理多樣化的職前訓練，協助有就業意願的民眾提前培養專業技能，順利求職。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，「台灣就業通」網站經全面改版，優化搜尋功能、增加縣市別搜尋紀錄、引入橫向輪播圖定位導引和直觀圖文功能。民眾除可以在上面輕鬆找徵才活動、職訓課程外，也可以找「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺，並可線上報名應徵，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。