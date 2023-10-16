竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」建商沒通報仍持續施工

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街旁因新建案施工，8月才裂出一個「新天坑」，沒想到建商修復後，昨晚又發生瓦斯外洩、水管破裂，開挖後才發現底下地基竟又被掏空。新竹縣工務處代理處長陳盈州今說明，因側溝破裂，導致水帶入工地，沖毀路基和管線釀禍，目前該路段暫時封閉。建商也表示，目前先搶險回填、修復管線。

陳盈州指出，昨晚開挖工地旁縣政七路修復管線時，發現底下地基已掏空，經追查發現，建商在地下室開挖施工初期，即發現在縣政七街與光明六路口側溝的T字排水口，溝底已出現裂化，但廠商自行修復，並未通報新竹縣政府及竹北市公所更換，由於該側溝已30、40年相當老舊，建商修補效果不佳。

陳盈州說，由於建商堅持施工，整個基地的水都經由此側溝排放，經不斷沖刷，溝底最終破裂，大量地下水和泥沙工地及道路四周擴散，由於水壓很大，掏空縣政七街道路地基，也沖壞自來水和瓦斯管線。

陳盈州指出，至於第一次造成道路塌陷原因，是因建案地下室CCP止水樁密度不夠，導致砂土滲入基地，壓力釋放讓路面產生沉陷，最終扯斷自來水管線，大量水短時間內將土石沖進基地，導致道路發生坍陷，與這次類似，但原因不一樣，但都是建商施工不慎造成。

新竹縣長楊文科昨晚趕至現場，初步調查為工地施工造成，除立即要求工地停工外，也移請工務處依建築法第63條規定：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」處建案起造人、承造人及監造人等各3萬元，以及違反同法第68條第1項規定：「承造人在建築物施工中，不得損及道路，溝渠等公共設施」，再處3人等各3萬元罰鍰，一共開罰18萬元。

陳盈州表示，新的塌陷處，約掏空縣政七街寬3.5公尺、長8公尺長，深度至少有6公尺，距離8月中的「新天坑」僅數公尺遠。目前自來水管線已修復完畢，陸續恢復供水，至於瓦斯管線因迴圈不同，沒有停止供氣，現正搶修中。