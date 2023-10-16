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苗栗10月「這2天」舉辦徵才活動！台積電釋全台6千職缺

中央社／ 苗栗縣16日電
台積電大量招募全國各廠員工。（路透）
台積電大量招募全國各廠員工。（路透）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署18、25日將在苗栗接連舉辦2場徵才活動，其中18日有台積電大量招募全國各廠員工，從技術員到工程師，釋出約6000個職缺

桃竹苗分署透過新聞稿指出，為協助失業民眾儘速就業，10月舉辦「雙徵才」活動，分別為18日上午9時至下午1時在竹南科學園區就業服務台，邀請半導體龍頭台積電及多家廠商進駐，現場面試；25日在苗栗就業中心，結合特斯拉長期供應商富田電機等事業單位辦理企業分享暨徵才。

桃竹苗分署表示，18日徵才活動，台積電因應業務成長與技術開發需求大舉招募，誠徵技術員、設備工程師及製程整合工程師等，工作地點全國不分地區，且職缺數達6000個；另有超豐電子、大潤發、尚順開發等，總計15家廠商釋出大量且多元職缺，其中逾6成職缺高中職學歷即可應徵、平均薪資上看新台幣4萬元以上。

此外，尚順君樂飯店所釋出的房務員職缺，成功錄取後，除保障底薪外可申請專案缺工就業獎勵，每月最高可領1萬元就業獎勵金，最長12個月。

桃竹苗分署說，10月25日則邀請富田電機、京元電子、力積電、宸鼎生技等15家廠商參與徵才，釋出超過350個工作機會，其中近4成職缺為固定日班、週休二日，適合兼顧家庭與工作需求的民眾。

桃竹苗分署表示，富田電機是特斯拉長期供應商，25日在苗栗就業中心的徵才活動將介紹公司業務並分享應徵技巧，有需求的民眾可隨時現場報名，即時把握企業資訊，提升就業力。

職缺 台積電 徵才活動

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