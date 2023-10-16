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真人圖書館邀熟齡者陪聊 清大生搶先體驗世代火花

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
清大與老玩客發起真人圖書館，邀熟齡者擔任館藏選書。圖／老玩客提供
清大與老玩客發起真人圖書館，邀熟齡者擔任館藏選書。圖／老玩客提供

讀一本忘年之交！社會企業「老玩客」與清大「預見科技桃花源」合作，發起真人圖書館計畫，邀請熟齡者擔任館藏選書，以「人生陪聊師」角色分享獨特生命經驗，今年邁入第二年，促成跨世代對話，和清大學生擦出不一樣的火花。

真人圖書館計畫靈感來自丹麥，讓50歲以上熟齡者與大學生對話，書籍類別包含學業與職涯、家庭關係、人際交往等，從中配對合適的長輩，去年執行25場，今年上半年也辦了30多場，互動熱絡。

負責企劃的老玩客徐名慧說，共有70多位熟齡者參與，由清大心理諮商系協助，舉辦4場陪聊師培訓課程，掌握跨世代交流會遇到的狀況，如何傾聽與陪伴、分享經驗，不淪為說教模式。熟齡者來自科技界、老師、家管等領域，因不同於同儕、父母和師長角色，反而讓大學生更暢所欲言。

從工研院退休的63歲黃芝蘭，長期浸潤科學領域，這次擔任陪聊者，她說，所接觸的4位大學生多半對前途徬徨，或苦惱家庭關係與人際溝通等，但自己不給意見，主要是聆聽與陪伴，讓學生宣洩；也有學生好奇長輩都在想什麼，兩人聊天發現有相同興趣，最後成為忘年之交，讓她相當驚喜。

黃芝蘭說，從大學生身上自己也學習很多，透過陪聊計畫，她也從中看見熟齡者的價值；徐名慧則認為，企業界有不少退休前輩，或許也有機會循此模式與後輩經驗交流。

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