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苗栗神仙縱走 8人遭虎頭蜂攻擊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
台南市42人登山隊伍前天在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭虎頭蜂攻擊，5人送醫無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍前天在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭虎頭蜂攻擊，5人送醫無大礙。圖／民眾提供

台南市自組團登山隊伍前天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，5人送醫後並無大礙，縣府消防局提醒，秋天是野蜂活動高峰期，野外活動要小心。

苗栗縣三灣鄉的神桌山到獅潭鄉仙山稜線的神仙縱走是熱門登山路線，縣政消防局前天中午獲報，路線的第14號、15號樁間有8人遭蜂螫，意識皆清楚，調派獅潭、南庄、三灣分隊4車、8人上山救援。

8名傷者其中1名男性由同團登山客陪同，返回仙山登山口，7人往桃牛坪登山口下山，2人不願就醫，另2男3女登山客分別送醫，年紀52歲至60歲，送苗栗市弘大、頭份市為恭醫院，並無大礙。傷者表示，虎頭蜂從地上冒出；消防人員研判可能為中華大虎頭蜂，消防局已封閉登山步道，摘除蜂窩再開放。

消防局指出，同一地點先前也發生類似的事件，已經設置警示牌，並加上封鎖線提醒登山客注意，尤其目前正值蜂群繁殖期，加上要儲備過冬的食物，數量特別多、性情也最凶猛，野外活動更要特別小心注意，遇巡邏蜂近身時要保持冷靜，不要攻擊、勿揮舞，讓牠安靜離去。

「神仙縱走」相當熱門，一般登山客通常由海拔較高的仙山，沿稜線向北經過福南山，再縱走到神桌山，全程約13公里、6至8小時。

虎頭蜂 苗栗縣

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