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水圳森林公園老鼠橫行 野餐怕怕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北水圳森林公園出現大量老鼠，家長擔心孩童被咬。圖／民眾提供
竹北水圳森林公園出現大量老鼠，家長擔心孩童被咬。圖／民眾提供

新竹縣竹北市水圳森林公園常舉辦活動，但鼠患未除，最近有家長擔心幼兒被咬，也有人害怕老鼠帶來髒亂和傳染病。竹北市公所表示，鼠患和民眾餵食行為有關，剩餘食物成為老鼠食物來源，將加強清理周邊環境，並持續宣導禁止餵食。

水圳森林公園有大草皮和池塘，生態豐富，經常舉辦野餐、市集和音樂會等活動，吸引親子前往。陳姓家長指出，最近發現草地上老鼠越來越多，有的甚至不怕人，小孩年幼不懂，常跑去追；王姓家長說，公園活動多，大家常坐草皮上野餐，如今老鼠出沒，當然怕被咬。

當地中興里長莊淙澍指出，公園鼠患問題存在好幾年，因民眾常帶寵物來散步，市公所擔心寵物誤食老鼠藥，不敢大量投放，造成難以根除。

為何老鼠橫行？莊淙澍說，民眾常來餵鴨子、烏龜和松鼠，吐司、飼料撒上草地，成為老鼠食物，公所雖已立牌宣導禁止餵食，但效果不大，其實牠們會自己覓食，不必餵食。

竹北市公所表示，除了餵食用的麵包和飼料等，許多民眾也在水塘旁放置食物，都引發老鼠出沒，公所將加強清理周邊放置食物並著重生態環境維護，同時呼籲民眾請勿餵食禽鳥魚類並保持距離，以防禽流感傳染；若不聽勸，違者可依公園管理自治條例處5百元以上、5千元以下罰鍰。

縣府環保局表示，竹北市公所若有需求，環保局將提供藥劑協助，不過近來沒有大規模滅鼠的計畫。

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