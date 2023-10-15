竹北新天坑開挖修管線又坍塌 掏空更大楊文科勒令停工

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街旁因新建案施工，8月21日才裂出一個長9公尺、寬3公尺深度近2.5公尺的「新天坑」，沒想到建商修復後，今天傍晚5時許又發生瓦斯外洩、水管破裂意外。相關單位搶修開挖時，發現底下地基竟又被掏空，且延伸至大路口處，目前已有2處塌陷。新竹縣政府今晚也勒令停工，並將對建商開罰。

新竹縣消防局指出，今天傍晚4時55分接獲位於竹北市縣政七街的建設工地業者通報瓦斯及自來水洩漏情形，立即派員2人及義消5人到場釐清並通報。瓦斯公司及水公司也立即到場將維生管線關閉。

新竹縣長楊文科獲報後也趕至現場，他指出，初步了解瓦斯與自來水外洩為工地施工造成，為以防萬一，立即指示開挖修復，並了解原因，也要求工務處與瓦斯公司嚴格監督，找出問題立即處理，請居民不要恐慌，會盡速修復完畢，以維護建築工地的公共安全。縣府除立即要求工地停工外，亦將依建築法相關規定對起造人、承造人、監造人開罰。

到場關心的新竹縣議員蔡蕥鍹指出，晚間9時許開挖時，後方路面突然整個塌陷。由於在今年8月的時候，該建案旁路面已發生過天坑，這次已經是再次塌陷，附近的民眾都非常關切，經初步研判是地下管線破損，導致地下水沖刷路面地基，在開挖現場後方路面還持續塌陷，現場瀰漫濃濃瓦斯味，短短2個月又再次發生新天坑，附近社區人心惶惶，希望能盡速釐清相關原因。

新竹縣工務處代理處長陳盈州說明，建商通報施工時發現瓦斯異味，立即檢視路面，發現側溝有破洞導致水帶入工地，趕緊通知相關單位。水公司到場立即關閉管線，目前已經停水，不會有擴大疑慮，但瓦斯管線供氣範圍較大，目前關閉後會有回流狀況，後續瓦斯味逐漸會消散，現在機具進場將路面刨開修復管線，未來建商該負的責任，一定以最嚴格態度來監督，並要求有任何狀況立即回報。