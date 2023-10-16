通勤月票助攻 桃市客運載客量增13%

基北北桃和桃竹竹苗通勤月票今年陸續上路，已帶動桃園市區客運搭乘人次成長13%，不過客運司機荒至今未解，不少公車路線仍大排長龍。市府交通局表示，司機員人數已緩步回升，市府正規畫包括自行招募司機員等政策，待細節確認後預計年底前公布。

交通局長張新福表示，為解決司機荒，各客運業者祭出薪資、福利等措施，市府、公路局也提供各項補貼，目前桃園市司機缺口已止跌，從今年7月缺額279人，減少至259人，交通局正在規畫自行培訓司機員等政策，希望加快司機員回流速度。

張新福說，由於報考職業大客車駕照須領有職業大貨車駕照1年以上，或職業小型車駕照2年以上，並經駕訓機構小型車逕升大客車駕駛訓練結業者，有資格限定，使得來源減少許多；鑑於民間考照意願不高，市府規畫與坊間的駕訓班合作開課，待細節確認後預計年底前上路。

至於公路客運部分路線人潮爆滿，交通局除協調加開班次，10月2日起也新增16條國道、公路客運路線可使用通勤月票，並向交通部提出雙層巴士上國道等多項建議，以解決國道客運量能不足問題。

市府統計，今年7月通勤月票上路後，首月搭乘市區客運達288萬9839人次，較去年同期256萬8736人次成長13%。

市府表示，每天北北桃間通勤人口約46萬人次，桃竹竹苗間約10萬人次，目前約10%使用大眾運輸系統，希望透過通勤月票、周邊配套措施以及未來捷運路網陸續建置完成，2030年達到30%。