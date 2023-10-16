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桃園公益彩券盈餘 明年擴大社福用途

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園公益彩券盈餘遭質疑用在社福政策的預算不足，市府表示明年將用於增加公托等建設。圖／桃園社會局提供
桃園公益彩券盈餘遭質疑用在社福政策的預算不足，市府表示明年將用於增加公托等建設。圖／桃園社會局提供

桃園市公益彩券盈餘過去不當使用遭監察院糾正，藍綠議員都喊擴大用於社福，市府社會局從善如流，規畫明年度用於提高老人共餐經費等新項目，議員要求不能食言，另建議成立早療評鑑中心、受虐兒童醫療檢驗窗口和維持長照接送優惠等；社會局回應，只要符合社福用途，都會盡量採納。

「共餐終於可以不只是大雜燴。」議員李宗豪說，近年物價不斷漲，原本就令人擔心的老人共餐經營更辛苦，雖然菜色簡單卻也要堅持品質，讓老人吃得安心快樂，經多位議員今年不斷疾呼，樂見社會局準備將每餐補助30元提高為40元。

社會局表示，除關懷據點老人共餐預算增加10元，明年也規畫公益彩券盈餘用於增加公托、親子館等建設，以及老人人力資源活化方案、共融兒童服務中心等項目，總經費增加2億；今年則用於辦理兒少培力發展中心、同婚家庭需求調查、社宅居住服務等計畫。

議員舒翠玲說，市府明年將成立婦幼局，建議可將盈餘基金用於成立早療評鑑中心，補足桃園早療醫療量能；針對桃園受暴受虐兒童及婦女數目居高不下，也可成立受虐兒童醫療檢驗窗口，提供相關服務。

議員李宗豪建議，長照巴士接送服務票價原本是計程車資的半價，今年初聽說要調漲，希望有了公益彩券盈餘挹注，為了照顧長照中的弱勢族群，不必調漲車資，甚至提供更多優惠，這類可提升社福的項目，希望市府都能考慮。

根據市府資料顯示，桃園市公益彩券盈餘分配基金，每年預算執行率雖達近9成，但盈餘仍持續累積，基金待使用數持續增加，過去5年待運用餘額自9.7億元上升至13.4億元；另彩券盈餘用於社福政策的預算，從13.3億元增加至14.1億元，增幅僅6%不到。

對增加補助早療和家防預算等，社會局表示，只要符合社福用途，相關意見都會盡量採納，即使未列入明年預算，來年也會研議規畫。

議員陳韋曄強調，公益彩券盈餘須專用於社福用途，市府應妥善利用這筆財源，在社福政策多編預算，不是放著不用，浪費基金美意。

議員 彩券 桃園

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