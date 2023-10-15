世客博66天閉幕1100人參觀 賴清德：客家文化重大里程碑

「2023世界客家博覽會圓滿閉幕」!桃園市政府主辦世客博66天展期超過1100萬人次參觀，今天晚在璀璨數位煙火閃耀施放畫下句點，副總統賴清德表示，這次世客博是台灣客家文化重大里程碑，也是全球第一次這麼大規模的客家展覽，台灣多族群社會，每族群都擁有尊嚴，因為尊重多元文化，讓自由民主更加豐富，建構台灣難得的多元共榮文化的「台灣特色」，在展覽充分展現。

世界客家博覽會舉辦閉幕典禮，賴清德、行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、客委會主委楊長鎮等人出席，張善政表示，世客博開始巴不得66天趕快過去，到這幾天心裡懷著不捨，這麼好的展覽這麼快要結束了，客家文化、傳統真的是中華文化的寶藏，世客博閉幕後要做最完整的數位記錄，用最新進的數位科技，將來世界館將作為沉浸式展覽館，用最新的數位科技把台灣館、世界館所有各縣市展覽，用數位方式在世界館2樓呈現，將來不管什麼時候來看，都可以看到這2個多月來最精采的展覽。

賴清德說，世客博在長時間規劃準備和籌辦後，今天畫下圓滿句點，閉幕後展覽並未結束，而是用數位紀錄、未來會有沉浸式展覽，代表辛苦會過去，美麗會留下來，他在行政院時就有意藉由客家文化的創意和活力，讓台灣能夠走入國際，台灣是一個多族群的社會，在民主自由體制上，大家快樂生活，每個族群都擁有尊嚴，照自己意思生活，台灣尊重多元族群文化，民主更加豐富，也建構出台灣非常難得的多元共榮文化，這個是台灣的特色。

賴說，我們都很欽佩客家的文化，包括硬頸、保鄉衛土、晴耕雨讀等，他最近也讀到客家諺語「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，就是說客家不忘本、重視語言、文化，經由大家努力，現在客家2個字代表不僅僅是族群，代表的是文化、更代表客家驕傲的精神，也因一代又一代傳承保存，現在年輕一輩客家朋友已經可以利用客家文化來進行文化、藝術、戲劇、音樂創作，讓台灣能跟國際接軌。