竹北「新天坑」瓦斯外洩 消防員戒備中…疑與建案有關

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，8月21日上午裂出一個長9公尺、寬3公尺深度近2.5公尺的「新天坑」，事後建商坦承道路塌陷與工地施工有關，並緊急修復恢復通行。不過今天晚間近5時許，有民眾發現附近又傳出濃濃瓦斯味，新竹縣消防局已到場戒備，建商也表示已通知自來水和瓦斯公司報修。

新竹縣議員朱健銘表示，他接獲民眾通報光明六路與縣政七街有瓦斯外洩案相當關心，詢問發現這次外漏的原因和地點，跟一旁正在施工中的建案有關。他也呼籲建商務必把工安放在第一，整起事件感覺就是建商施工時挖破管線，盼建商盡速負責修復，讓附近居民安全。

新竹縣消防局指出，今天下午4點57分接獲報案稱光明六路與縣政七街口有火警，消防人員到場後，發現是瓦斯外洩，立即通知新竹瓦斯公司到場，現場也出動水線戒備中。

據悉，瓦斯公司人員開啟瓦管箱時發現，因瓦斯管線高低壓傳送有問題，導致瓦斯外洩，現場仍有瓦斯味持續飄出。此外，該處水管也疑似破裂，導致水溝水位下降，該工地內也有淹水狀況，已通知自來水公司前來查看，目前原因待查。