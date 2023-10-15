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桃市標示不實美豬流入竹縣小吃店 竹縣緊急稽查8業者

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局依桃園市衛生局流向名單，查核新竹縣共8家業者，包括販售業4家、餐飲業4家。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局依桃園市衛生局流向名單，查核新竹縣共8家業者，包括販售業4家、餐飲業4家。圖／新竹縣政府提供

美豬洗產地疑雲持續延燒，桃園市衛生局續查美豬標示不實案，發現玉釩食品有限公司將2項美國豬肉產品分別標示為加拿大，涉嫌標示不實。新竹縣衛生局今天接獲通知後，發現該產品流向轄內8家業者，包括販售業4家、餐飲業4家，已緊急聯繫業者下架。

新竹縣衛生局指出，今天接獲桃園市衛生局通知2項標示不實的美國豬肉產品分別為「豬腳圓切片5片／斤－12Kg」以及「豬腳圓切片4片／斤－12Kg」，玉釩公司於出貨單註記產地為加拿大。

新竹縣衛生局即刻緊急依流向名單，查核新竹縣共8家業者，包括販售業4家、餐飲業4家。稽查人員今天現場稽核其中3家均未營業，另外1家已停業、1家表示接獲通知待回收退貨、1家表示已無庫存相關產品，剩下2家經電話聯繫均無人接聽，稽查人員將盡速現場查核確認，保障消費者權益。

衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，並保存肉品來源佐證資料備查，未標示豬肉原料原產地者或原產地標示不實情形，經查獲屬實將依違反食品安全衛生管理法相關規定處辦。

美國豬肉 衛生局 新竹

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