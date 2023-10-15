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將AI融入教育 竹縣議員攜手補教協會舉辦AI博覽會
新竹縣補教協會攜手新竹縣議員吳旭智今天在竹北市舉辦AI博覽會，除了許多領先全球的軟體公司一起參展外，展示區也與AI議題密切結合，展出如凱比機器人等設備，業者也藉此捐贈50台盛源觸控電視給新北市對於AI有興趣的學校，未來也將擴大到新竹縣，一起將AI融入教育。
吳旭智指出，竹北市乃至整個新竹縣，甚至到新竹市都是台灣科技的核心，AI科技除了園區的科技產業，更應該推廣應用到教育業，今年2場AI博覽會，就是本著科技結合教育的理念來舉辦。
吳旭智也表示，這次展出的凱比機器人，也是未來AI的趨勢，如今新竹縣各公立幼兒園，都已經有一台凱比機器人陪著孩子學習，未來也希望結合AI舉辦類似的機器人競賽，以及結合人文藝術，在竹北東興圳舉辦AI繪畫競賽，真正將AI融入生活各領域。
新竹縣補教協會理事長蔡士松也指出，新竹縣補教業尤其竹北市是全國少數成長快速，也需要最新知識，最新技術結合教學，因此竹北市也領先全國，今年已舉辦第3場大型活動，顯見新竹縣AI教育推廣正在蓬勃發展中。
主辦單位台灣e補教總召傅志清也當場宣布，明年3月3日將再度於竹北市舉辦AI博覽會，規模會更大、更創新，敬請各位教育業朋友拭目以待。
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