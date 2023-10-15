竹縣書法競賽吸136人揮毫 楊文科宣布明年獎金提高50萬

新竹縣文化基金會舉辦第二屆「新竹縣縣長盃全國書法比賽」，總獎金高達30萬元，今天在六家國小舉辦決賽，來自全台136位選手一同角逐最後殊榮。新竹縣長楊文科指出，去年舉辦首屆全國書法比賽大獲好評，今年第二屆吸引516件作品投件，為持續推動書法傳承，楊文科也宣布明年總獎金提高至50萬元，歡迎更多人共襄盛舉。

新竹縣文化局長李安妤指出，本次比賽組別分為國小中低年級組、國小高年級組、國高中組、大專社會組、65歲以上長青組共5大組，今年共136位選手入選決賽，年紀最小的參加者是台中市東山國小二年級生，年紀最大的則來自新竹縣關西鎮88歲的老先生，現場也特別規劃國際組由外籍人士揮毫，展現文化交流的成果。

今天縣長盃除毛筆書法外，新竹縣教育局也協辦硬筆書法比賽，國小中、高年級學生共235人參加。

「現今孩子不太會寫字，相信推動毛筆及硬筆書法開始，是最好的學習方式」，楊文科提到，特別將毛筆與硬筆書法列入課綱「新竹縣書法教育整體計畫」，從今年至116年逐步推動國小中、高年級書法課程，及辦理硬筆、毛筆等比賽，並給予學校書法教育經費支持，培養學生探索書法藝術、鑑賞及書寫能力。