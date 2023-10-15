新竹市台語金曲夜10月27日免費入場 許富凱、張秀卿來嗨唱

「新竹市2023台語歌曲金曲之夜」將於10月27日晚間6點30分，在香山區指澤宮盛大登場。文化局表示，今年演出陣容滿足老中青3代族群，包括金曲歌王許富凱、阿吉仔、金曲歌后張秀卿、曾心梅、超級模王大道有小鳳飛飛之稱的方寧、陳孟賢等6組實力派唱將接力嗨唱，將為民眾帶來了一場極具震撼力的視覺與聽覺盛宴。

市長高虹安表示，台語是台灣本土語言之一，也是重要的文化傳承，此次感謝文化部補助，市府以街頭巷尾傳唱的經典流行台語歌曲為主軸，特別安排在香山區指澤宮的週五秋夜，並邀請國內知名藝人來到新竹市演出，透過台語戶外演唱凝聚在地鄉親情感，並用熟悉的語言喚醒在地的情感連結，歡迎大家一起呼朋引伴來聽歌。

文化局表示，活動為免費自由入場，由藝人陳昭瑋擔任主持，6組實力派唱將帶來多首動聽歌曲，活動現場更有摸彩活動，市民朋友除了欣賞美妙歌聲外，更有機會獲得豐富獎品，帶給市民朋友難忘的台語歌曲金曲之夜。

活動相關資訊請至新竹市文化局官網、臉書搜尋新竹市文化局查詢，或撥打03-5337980、洽1999為民服務專線。