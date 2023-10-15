聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹市台語金曲夜10月27日免費入場 許富凱、張秀卿來嗨唱
「新竹市2023台語歌曲金曲之夜」將於10月27日晚間6點30分，在香山區指澤宮盛大登場。文化局表示，今年演出陣容滿足老中青3代族群，包括金曲歌王許富凱、阿吉仔、金曲歌后張秀卿、曾心梅、超級模王大道有小鳳飛飛之稱的方寧、陳孟賢等6組實力派唱將接力嗨唱，將為民眾帶來了一場極具震撼力的視覺與聽覺盛宴。
市長高虹安表示，台語是台灣本土語言之一，也是重要的文化傳承，此次感謝文化部補助，市府以街頭巷尾傳唱的經典流行台語歌曲為主軸，特別安排在香山區指澤宮的週五秋夜，並邀請國內知名藝人來到新竹市演出，透過台語戶外演唱凝聚在地鄉親情感，並用熟悉的語言喚醒在地的情感連結，歡迎大家一起呼朋引伴來聽歌。
文化局表示，活動為免費自由入場，由藝人陳昭瑋擔任主持，6組實力派唱將帶來多首動聽歌曲，活動現場更有摸彩活動，市民朋友除了欣賞美妙歌聲外，更有機會獲得豐富獎品，帶給市民朋友難忘的台語歌曲金曲之夜。
活動相關資訊請至新竹市文化局官網、臉書搜尋新竹市文化局查詢，或撥打03-5337980、洽1999為民服務專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言