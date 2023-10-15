苗栗公館新增1案本土登革熱病例 擴大採檢暫無異常
苗栗縣政府衛生局公布新增公館鄉71歲女性本土登革熱病例，近期無國內外旅遊史，日常活動地點主要在住家附近，及銅鑼鄉九華山大興善寺，擴大採檢目前都沒有異常，全縣今年累計3例本土，2例境外登革熱確診個案，登革熱流行風險持續，衛生局提醒鄉親務必警覺。
衛生局長張蕊仙表示，疫調71歲個案日常活動地點主要在住家附近，及銅鑼鄉九華山大興善寺，10月初出現發燒、胃痛及腹痛等症狀，10月11日經醫療院所採檢登革熱NS1抗原快篩陽性後通報，13日深夜經疾管署綜合研判為登革熱確診。
10月11至14日衛生局、縣府環保局等單位動員，進行個案居住地及銅鑼鄉九華山大興善寺半徑50公尺內孳生源清除、化學防治，民眾衛教及健康監測等工作，13日深夜疾管署研判確診後，成立應變工作小組，同住者4人擴大採檢均為陰性，附近住戶及銅鑼鄉九華山大興善寺健康調查，目前均無症狀。
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