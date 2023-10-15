凍卵補助一國多制 陳其邁：中央應建立管理機制統一執行

凍卵議題受關注，各縣市對女性凍卵補助為一國多制，總統參選人也對此提出政見。高雄市議員李雅慧在議會質詢時建議，應用補助來爭取女性生育計畫的空間與時間。市長陳其邁回應，凍卵是醫療處置行為，應建立完整管理機制，由中央以健保統一補助比較合理。

李雅慧表示，少子女化是全球的問題，台灣情形尤其嚴峻，生育率是世界227個國家中倒數。中央政府投入少子女化政策福利經費，從107年的193.72億元逐年增加到112年的1088.27億，成長了近5倍，但出生率破底卻煞不住。111年國內初婚男女年齡都已超過30歲，女性面臨的是經濟、工作、房貸、進修的壓力，可能會錯過25至35歲的最佳生育時間，所以凍卵是考慮的規畫。

李雅慧說，現行縣市執行凍卵補助情形，桃園市30至40歲女性，4月17日受理申請；新竹市25至40歲女性，5月試辦上路；台北市明年起推醫療性凍卵補助。

國民黨總統參選人侯友宜上月在「助生育、添好孕、強國運」政見發表會，也提出提供30歲到40歲女性2萬元一次性凍卵補助等解決少子化問題的政見，

李雅慧舉例，東京都政府9月15日宣布，作為育兒支援對策，將針對健康女性提供最高30萬日圓、約台幣6萬5000元的凍卵補助。原本預想參加說明會的員額數為1050人，沒想到截至10月6日已有2160人提出申請。顯示現代女性對生育有自己的想法，若在政府的鼓勵之下，會有積極的行動。用補助來爭取女性生育計畫的空間與時間，有其必要。

陳其邁表示，針對凍卵問題，衛生局曾邀請婦科、產科、小兒科醫師進行專家會議，認為現階段管理機制尚不完全，凍卵是醫療處置行為，還是會有風險，所以中央應該明訂管理機制，在法規上才有所遵循。在預算方面，要由中央以健保統一來規定補助比較合理，不然有的縣市做、有的縣市不做，有錢的縣市可以，沒錢的縣市沒有補助，相對來說也不公平。