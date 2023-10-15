快訊

女兒數學考試「4cm÷5mm=8」遭糾正 網不解：哪有什麼問題？

高雄蚵仔寮漁港今晨傳8聲槍響 55歲男中彈倒地急救中

理工系所充斥強者文化 頂大生被虐到崩潰：努力不一定有結果

凍卵補助一國多制 陳其邁：中央應建立管理機制統一執行

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
少子女化趨勢嚴動，高雄市民代建議用凍卵補助來爭取女性生育計畫的空間與時間。本報資料照片
少子女化趨勢嚴動，高雄市民代建議用凍卵補助來爭取女性生育計畫的空間與時間。本報資料照片

凍卵議題受關注，各縣市對女性凍卵補助為一國多制，總統參選人也對此提出政見。高雄市議員李雅慧在議會質詢時建議，應用補助來爭取女性生育計畫的空間與時間。市長陳其邁回應，凍卵是醫療處置行為，應建立完整管理機制，由中央以健保統一補助比較合理。

李雅慧表示，少子女化是全球的問題，台灣情形尤其嚴峻，生育率是世界227個國家中倒數。中央政府投入少子女化政策福利經費，從107年的193.72億元逐年增加到112年的1088.27億，成長了近5倍，但出生率破底卻煞不住。111年國內初婚男女年齡都已超過30歲，女性面臨的是經濟、工作、房貸、進修的壓力，可能會錯過25至35歲的最佳生育時間，所以凍卵是考慮的規畫。

李雅慧說，現行縣市執行凍卵補助情形，桃園市30至40歲女性，4月17日受理申請；新竹市25至40歲女性，5月試辦上路；台北市明年起推醫療性凍卵補助。

國民黨總統參選人侯友宜上月在「助生育、添好孕、強國運」政見發表會，也提出提供30歲到40歲女性2萬元一次性凍卵補助等解決少子化問題的政見，

李雅慧舉例，東京都政府9月15日宣布，作為育兒支援對策，將針對健康女性提供最高30萬日圓、約台幣6萬5000元的凍卵補助。原本預想參加說明會的員額數為1050人，沒想到截至10月6日已有2160人提出申請。顯示現代女性對生育有自己的想法，若在政府的鼓勵之下，會有積極的行動。用補助來爭取女性生育計畫的空間與時間，有其必要。

陳其邁表示，針對凍卵問題，衛生局曾邀請婦科、產科、小兒科醫師進行專家會議，認為現階段管理機制尚不完全，凍卵是醫療處置行為，還是會有風險，所以中央應該明訂管理機制，在法規上才有所遵循。在預算方面，要由中央以健保統一來規定補助比較合理，不然有的縣市做、有的縣市不做，有錢的縣市可以，沒錢的縣市沒有補助，相對來說也不公平。

凍卵 生育 機制

延伸閱讀

影／蘇貞昌打新書「護國四年」 預告陳其邁未來當總統

影／高雄亞灣智慧科技大樓開工典禮 預計7年將投入170億元

加碼重陽敬老金遭罵政策買票 陳其邁無奈：為長輩著想

網邀里長參加兩岸交流 陳其邁：會多提醒遵守法律

相關新聞

凍卵補助一國多制 陳其邁：中央應建立管理機制統一執行

凍卵議題受關注，各縣市對女性凍卵補助為一國多制，總統參選人也對此提出政見。高雄市議員李雅慧在議會質詢時建議，應用補助來爭...

借活動中心糾紛 鬧到里長被上銬

桃園市有516個里，不少里共用活動中心，也因此衍生爭搶熱門時段的亂象，今年9月甚至有里長因場地租借問題生嫌隙，鬧場遭警方...

竹市催繳停車費 民眾負擔工本費

逾期不繳停車費的車輛越來越多，新竹市審計室查核發現，截至去年6月，新竹市欠繳停車費車輛累計8.1萬輛次、欠費多達1913...

高鐵新竹站 假日違停亂象多

高鐵新竹站人流量龐大，假日時周邊停車場經常大爆滿，機車車位更是一位難求，甚至不少接送民眾直接違停在車站周邊道路紅線接送親...

通霄神社社務所修復 規畫案發包

苗栗縣歷史建築「通霄神社」範圍內的社務所，因長年遭占用，遲遲無法修復，縣府提出訴訟後，占用戶已同意撤離，也讓修復計畫終於...

鄉親鄉情／葉順英 率獅友種福田

國際獅子會300B3區創區首屆總監葉順英，偕丈夫吳裕松創業白手起家，過去20多年熱心奉獻社會不輟，只要聽到清寒家庭需要受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。