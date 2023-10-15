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龍科3期爆抗爭 廠商傳放棄設廠

聯合報／ 記者翁唯真簡永祥巫鴻瑋陳俊智／連線報導

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，不過，自救會、竹科管理局及台積電前天三方開會，傳出台積電決定放棄原本在該擴建案的設廠計畫。對此，台積電不回應，竹科管理局表示將聽取及整合民眾意見，重新評估、調整擴建範圍。

台積電表示，因正值法説會緘默期，無法針對龍科開發案做任何評論，但公司是科學園區土地的企業租戶，園區規畫屬於政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論。

桃園市府昨表示，會在兼顧居民權益與經濟發展的原則下，持續協助推動及調整龍科三期擴建案，同時盤點符合台積電設廠需求的土地，爭取台積電在桃園落腳。

自救會代表張貴有表示，竹科管理局昨天指台積電不設廠之後，將有其他廠商進駐，因此原定19日自救會要到台積電陳情的行動，將改至竹科管理局，了解當初要讓2奈米製程廠商進駐，現台積電不設廠了，後續整體計畫會是如何，必須讓土地徵收戶知曉。

因應台積電擴廠需求，桃園前市長鄭文燦積極協助台積電取得龍潭科學園區土地，政院去年也核定龍潭科學園區第3期擴大徵地計畫，徵收達158.59公頃，其中88％為私人土地，引起居民不滿組成抗爭，現場約150戶居民將受影響。不過，先前龍科南側的住宅社區已被剔除在徵收範圍之外，因此目前剩約80戶持續抗爭。

反龍潭科學園區第3期擴建案自救會在臉書表示，前天三方開會，「台積電代表明確表示，對於因龍潭科學園區第三期擴建案而引發的龐大社會爭議，台積電深感不安，而台積電也認同龍潭在地鄉親愛護土地及家園的強烈情懷，因此台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。」

張貴有昨受訪時表示，當初竹科管理局說要讓半導體2奈米以下製程能力的廠商進駐，現在台積電退出後，已與當初計畫方向違背，園區是否還需繼續擴建？對於自救會的撤案要求，竹科管理局以仍有其他廠商需要土地為由，並未同意，但將重新再評估與規畫該擴建案。

竹科管理局說，園區擴建是為了引領產業聚落升級，非為單一廠商徵地，而竹科仍有多家半導體產業希望持續在龍潭園區周邊發展，因應地方有不同聲音，將聽取及整合民眾意見，重新評估、調整擴建範圍，兼顧產業發展與民眾權益，達雙贏。

台積電 自救會 桃園

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