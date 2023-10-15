鄉親鄉情／葉順英 率獅友種福田

國際獅子會300B3區創區首屆總監葉順英，偕丈夫吳裕松創業白手起家，過去20多年熱心奉獻社會不輟，只要聽到清寒家庭需要受助或偏遠地區受天災影響，主動捐獻助人。她說，「做人做事踏實穩重，心中坦然多舒服」，也為子孫鋪下功德路。

40年前，葉順英與吳裕松夫妻創業，隨事業上軌道後有餘力回饋社會，20多年曾看到貧苦孩子瘦骨如柴，惻隱之心捐獻布施後，投身公益行列至今，也擔任過桃園市迅雷救援協會理事長及參與多個社團出錢出力。

葉順英說，心裡有著「謝天謝地謝父母」感受，只要聽到清寒家庭或偏遠地區受風災、天災影響，會感同身受，捐獻布施當做累積功德，加入獅子會感覺幫助社會的力量更大，做公益越發有意義。

國際獅子會300G2區升格為300B3區（北桃園七區），葉順英在數千獅友無異議選為首屆總監，她說，獅子會不是有錢人才能入會，而是「三出」有錢出錢、有力出力、有時間出時間凝聚。

葉順英為籌建獅子會新會館率先捐助1千萬元拋磚引玉，她說，期許號召更多獅友一起奉獻種福田，發願為社會乃至全世界服務。