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竹市催繳停車費 民眾負擔工本費

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

逾期不繳停車費的車輛越來越多，新竹市審計室查核發現，截至去年6月，新竹市欠繳停車費車輛累計8.1萬輛次、欠費多達1913萬餘元，市府交通處催繳停車費徒增140萬餘元的成本，要求市府檢討。交通處回應，催繳平信工本費將改由民眾負擔，系統正在修改中，預計10月底上路。

審計室查核停車繳費資料發現，新竹市自2017年以來，每年平均逾期未繳停車費約200萬元，其中，超過5年以上未繳停車費多達4萬1534輛次、欠費總額687萬餘元。

審計室也發現，竹市府為了催繳停車欠費，截至去年9月底，催繳成本達140萬餘元，要求檢討減少作業成本。

市府交通處說明，原本新竹市公有收費停車場管理自治條例規定第1次平信催繳費用由市府負擔，第2次雙掛號催繳由車主負擔，因此衍生催繳成本。經市府了解多數縣市皆由駕駛人負擔逾期停車費的催繳工本費，今年5月已依審計室建議修正自治條例。

新竹市公有收費停車場管理自治條例第16條經修正，第1次催繳平信通知車主工本費15元，改由民眾負擔，此案已獲市議會同意。

交通處指出，預計10月底將系統修改完成，之後由駕駛人負擔停車費催繳工本費，屆時將加強宣導。依自治條例規定，駕駛人若不理會平信催繳，第2次雙掛號催繳文件加收郵資及工本費50元。

停車費 新竹 車主

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