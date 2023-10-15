高鐵新竹站 假日違停亂象多

高鐵新竹站人流量龐大，假日時周邊停車場經常大爆滿，機車車位更是一位難求，甚至不少接送民眾直接違停在車站周邊道路紅線接送親友，立委王婉諭前天邀集相關單位要求盡速改善，減少交通亂象。新竹縣政府分析停車空間不足是潮汐現象導致，將透過大數據評估是否新設停車場。

據台灣高鐵統計，高鐵新竹站日均進出站人次持續上升，已近2萬人次。高鐵新竹站表示，車站周邊停車場使用率尚有餘裕，站內停車場前30分鐘內停車免費，建議旅客多利用此處臨停接送。

王婉諭說，高鐵新竹站是新竹重要門戶，又因竹科產業特性，利用高鐵通勤人數比其他縣市多，但不只周邊停車場假日常被停滿，站區周邊也常出現違停亂象。她要求交通部、高鐵公司及縣府合作利用周邊空地或高鐵橋下空間增設停車空間，並提升大眾運輸服務量能。

竹縣府交旅處分析，高鐵新竹站周邊並非停車格數量不足，而是交通潮汐現象所致，縣府將透過大數據分析停車周轉率，評估是否新設停車場，也將改善交通動線。此外，縣府鼓勵高鐵特區及周邊地主釋出閒置土地建置戶外停車場。

針對高鐵新竹站區周邊違停嚴重，竹北警方強調，民眾接送親友應在指定臨停接送區上下車，員警持續加強取締違停，站前也已啟用科技執法，提醒民眾注意。