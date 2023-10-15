借活動中心糾紛 鬧到里長被上銬

桃園市有516個里，不少里共用活動中心，也因此衍生爭搶熱門時段的亂象，今年9月甚至有里長因場地租借問題生嫌隙，鬧場遭警方上銬逮捕的事件，多名議員要求市府介入協調，並提出解決方案。市府民政局指出，已設計線上租借系統，13個行政區都有試辦點，目標全市普及。

據了解，平鎮區某里長9月間因活動中心管理租借問題與隔壁里長吵翻，該里長認為自己負責打掃整理場地，對方卻沒事前知會「很不禮貌」，於是在對方使用活動中心時，到場拿麥克風廣播鬧場，甚至打110叫警察，未料自己反因涉嫌強制罪被逮捕。

民進黨市議員王珮諭、黃家齊、黃瓊慧都要求民政局祭出明確租借規範，避免類似情事再發生，尤其節日前夕特別熱門，今年中秋就有里長為搶假日時段吵得不可開交。黃瓊慧也提到，過去也有人借到場地，但音響、麥克風被鎖在櫃子無法用，也有人把租借時段借好借滿，變相霸占場地。

國民黨市議員詹江村表示，里民活動中心長年以來管理不透明，花了很多錢蓋，卻沒有辦法活用，民政局要拿出魄力，最好上網公告租借標準，不要讓資源被少數人把持。

民政局長劉思源說，已設計市民活動中心E化系統，將可租借時段公告網路上，開放民眾線上登記申請，目前各行政區先擇1處試辦。

民政局補充，市府也正規畫斥資500萬元設計遠端門禁系統，減少代管人必須親赴現場開門、關門困擾，明年將有30處試辦點，若成效良好，將另籌財源，2年內推廣到全市。

國民黨市議員孫韻璇與楊朝偉肯定市民活動中心E化租借政策，由於活動中心使用者多為銀髮族，提醒民政局E化租借系統介面設計要簡單友善，遠端操控也要克服場館設備驗收問題，才算周全。