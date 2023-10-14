催繳近2千萬元停車欠費 竹市府耗費140萬元成本被檢討

逾期不繳停車費的車輛越來越多，新竹市審計室查核發現，截至去年6月，新竹市欠繳停車費車輛累計8.1萬輛次、欠費多達1913萬餘元，市府交通處為了催繳停車費，耗費140萬餘元的成本，要求市府檢討。交通處回應，催繳平信工本費將改由民眾負擔，系統正在修改中，預計10月底上路。

審計室查核新竹市停車繳費資料發現，新竹市自2017年以來，每年平均逾期未繳停車費約200萬元，其中，超過5年以上未繳停車費多達4萬1534輛次、欠費費總額687萬餘元。至於欠費總數截至2022年6月底，總金額達1913萬餘元，欠繳金額逐年增加。

依據道路交通管理處罰條例56條規定，駕駛人若未依規定繳費，主管機關應書面通知於7日內補繳，並收取必要的工本費，若逾期再不繳要罰300元。另依據新竹市政府公有收費停車場管理自治條例，駕駛人面對欠停車費若還是不理，則將移送強制執行。

審計室發現，竹市府為了催繳停車欠費，截至去年9月底催繳成本達140萬餘元，要求檢討減少作業成本。市府交通處說明，原本新竹市公有收費停車場管理自治條例規定第1次平信催繳費用由市府負擔，第2次雙掛號催繳由車主負擔，因此衍生催繳成本。

市府交通處說明，經市府了解目前多數縣市皆由駕駛人負擔逾期停車費的催繳工本費，市府已經依審計室建議，於今年5月修正「新竹市公有收費停車場管理自治條例第16條規定，第1次催繳平信通知車主工本費15元改由民眾負擔，此案已經市議會同意。

交通處指出，市府目前正在修改相關系統，也會同步宣導讓民眾了解新措施，預計10月底系統修改完成後，改由駕駛人負擔停車費催繳工本費。依自治條例規定，駕駛人若仍不理會平信催繳，第2次雙掛號催繳文件，也將向民眾加收郵資及工本費50元。

此外，新竹市審計室也分析新竹市路邊停車代收資料，近5年每年代收筆數落在389萬至443萬筆之間，以超商代收為最大宗，但估算每年須支付給超商1211萬餘元手續費，也要求市府推廣行動支付、電子憑證等多元繳費方式。

市府交通處指出，已陸續於路外停車場繳費機增設路邊停車繳費功能，今年也將委託第三方支付代收廠商增至13家，並於智慧停車柱設置第三方支付等電子支付功能，及增設4台路邊繳費機等。持續鼓勵民眾多利用金融、電信業者辦理代扣繳停車費服務。