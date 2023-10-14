高鐵新竹站周邊違停嚴重 縣府評估新設停車場

高鐵新竹站因人流量龐大，每逢假日更有不少工程師搭乘高鐵往返外縣市，造成周邊停車場經常大爆滿，尤其機車車位更是一位難求，甚至不少接送民眾直接違停在車站周邊道路紅線接送親友，立委王婉諭要求相關單位應儘速改善，減少交通亂象，新竹縣府將通盤檢討停車周轉率，評估新設停車場。

新竹縣府交旅處表示，高鐵新竹站周邊停車空間現階段所面臨問題應非停車格數量不足，而是交通潮汐現象所致，縣府將透過大數據分析停車周轉率，評估是否有新設停車場需求，後續將依檢討結果決定是否設置停車空間方便民眾停車，並改善交通動線規畫。

交旅處指出，新竹縣府已爭取前瞻預算在縣內建置7座立體停車場，同時配合民間力量採BOT模式興建立體停車空間，更鼓勵高鐵特區及周邊地主釋出閒置土地建置戶外停車場，讓更多民眾停車不再是難事。

根據台灣高鐵統計，高鐵新竹站日均進出站人次持續上升，已近2萬人次。高鐵新竹站表示，目前車站周邊停車場使用率尚有餘裕，新竹站停車場並提供前30分鐘內停車免費，建議旅客多利用站內停車場臨停接送。高鐵公司也將持續配合地方政府，進行各項疏導措施，維持站區交通順暢。

立委王婉諭表示，高鐵新竹站是新竹重要門戶，又因竹科產業特性，使得利用高鐵通勤人數比其他縣市更多，尤其每逢假日周邊停車場都被停滿，引發不少民眾抱怨，站區周邊更時常出現違停亂象，已要求交通部、高鐵公司及新竹縣府合作利用周邊空地或高鐵橋下空間增設停車空間，並提升大眾運輸服務量能，減少民眾使用私人載具情況。

竹北警分局針對站區周邊違停嚴重情況指出，警方持續在站區周邊道路加強取締違停，但減少違停情況仍有賴民眾配合，呼籲民眾切勿貪圖一時方便，造成其他人的不便與危險，同時提醒高鐵站前已啟用科技執法，民眾接送親友應在指定臨停接送區上下車，避免影響交通動線造成大打結。