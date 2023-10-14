通霄神社修復案卡關多年 占用戶終撤離 苗栗縣府將爭取上億元修繕費

苗栗縣歷史建築「通霄神社」公告登錄逾20年，神社及周邊環境及休憩所雖已先後修繕完成，但同屬神社範圍的社務所日式建築，受阻於占用戶爭議，拖延多年未能解決，縣府提出訴訟後，占用戶已同意撤離，苗栗縣文化觀光局針對社務所的修復計畫終於得以著手進行，最近並完成規畫設計案的發包作業，未來預計向中央爭取上億元經費修繕並改善神社整體環境 ，讓這處著名文化景點完善保存並充分開發觀光潛力。

通霄神社2002年登錄為苗栗縣歷史建築，縣府爭取經費整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，但下方神社管理人員使用的社務所、接待休憩所一直未修繕，殘破景像讓神社整體景觀「缺角」，休憩所數年前並遭屋旁大樹壓垮部分房屋結構，毀損嚴重，引發外界議論。經縣府努力爭取經費，斥資1110萬元在去年8月修復休憩所，重現榮景，但規模更大的社務所受阻於占用戶爭議，也讓神社歷史建築整體修復案「卡關」，成了一大痛點。

苗栗縣文觀局文化資產科指出，社務所修復計畫數年前獲中央補助進行規畫設計，但測繪工作因占用問題受阻，工作人員一直不得其門而入，經費也被撤案取消，在縣府提出訴訟後，去年爭議終於解決，文化部也同意重新補助數百萬元經費辦理修復工程的先期設計規畫作業，包括社務社修復及參道、神社排水系統改善等工程，縣府完成規畫設計案後，將向中央爭取修復經費，預估需上億元經費進行改善。