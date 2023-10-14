未達標準！桃園718公車載客量才10多人已收掉 議員嘆可惜

桃園「718建安宮-長庚醫院」路線，將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，今年4月試辦後成效佳，延長試辦至10月5日，無奈平均每班載客量仍10多人，未達轉量未達轉正式水準每班25人次，目前已收掉，不過交通局後續將研擬其他替代路線。

701B龍岡圓環至林口長庚醫院公車路線因搭乘成效不佳，因此交通局在研擬延駛至平鎮建安宮的718路線，沿路增加建安宮、下東社、平東加油站、冠興新村、龍岡醫院、社子、東安國中、東安國小、平東路、平等路口、忠貞國小、龍南路、配銷中心等15站點。

718路線今年4月試辦後，因搭乘人數僅10多人，但民眾讚不絕口，因此再試辦3個月至10月5日，無奈搭乘人數平均每班載客量仍10多人，未達轉量未達轉正式水準每班25人次，因此目前只好先收掉。

「有需求的民眾真的很失望。」市議員舒翠玲表示，為了這條路線前後努力了2年，過去一直成效不佳後會勘檢討，看多延伸站點或是改怎樣方式，能讓運量提升，不過經過一番努力，現階段規定就是未達運量標準，只能先收。

舒翠玲說，718路線可造福平鎮、龍岡地區長者到長庚無需轉車，相當方便。因此要求交通局去重新盤點各公車路線，將部分重疊的整併，公共運輸有公益性及必要性目的，不能讓業者都只跑熱門路線，其他人數較少但有需求的也需照顧，不然失去公共運輸精神。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，經過延長3個月試辦，載客量成效仍未達正式運轉量，加上目前沒有業者願意營運718路線，目前先依規定停駛，不過後續仍會持續研擬替代路線。