颱風過境遭鹽害 通苑稻米空包彈 農糧署允補助

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米因颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」。立委陳超明接獲陳情，昨邀農業部官員勘災，替農民爭取補助；農糧署允諾以天然災害救助專案辦理。

通霄、苑裡沿海地區農民反映稻米無法結穗情況嚴重，若採農業保險理賠標準，需要全鎮今年產量比往年產量減少20%才能啟動，但受災是局部區域，理賠恐怕「看得到、吃不到」。

農糧署北區分署長黃昭興到場勘災，允諾將以專案方式協助農民。他說，稻米確實出現空包彈情形，接下來請鎮公所循過往辦理天然災害救助流程，以專案方式協助農民，但農友若選擇領取專案補助金，就無法領取農業保險理賠。

由於專案補助具有時效性，陳超明呼籲農民務必留意相關訊息，也會請中央加速流程，讓農友早日領取到補助，以利後續復耕。

陳超明說，將稻米納入農業保險強制投保作物本是美意一樁，但天災造成的影響是不可預期，相關理賠條件應該更具彈性，未來將持續與農業部進行溝通，讓對農民的保障能更全面。