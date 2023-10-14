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防發生RCA第2 科慕清運有害棄物 桃市稽查

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
台灣科慕觀音廠前天發生工安意外，桃園市議員要求市府正視業者是否有汙染問題。記者周嘉茹／翻攝
台灣科慕觀音廠前天發生工安意外，桃園市議員要求市府正視業者是否有汙染問題。記者周嘉茹／翻攝

台灣科慕公司觀音廠8月歇業，目前正在拆除廠區相關建築與設備，桃園議員吳進昌和許更生懷疑該公司違法清運有害棄物，要求市府成立專案小組，派人駐廠監督，確保廠區汙染物徹底清除，避免RCA汙染事件重演；桃園市政府表示，日前環保局稽查未發現違法，後續會密切注意此案動態。

吳進昌和許更生指出，科慕無預警停業關廠很不應該，資遣259名勞工一事，地方也難認同，現在有陳情人指該公司違法清運有害棄物和毒液，有嘗試與環保局人員進場稽查，但現場協調最後是由稽查人員進入。

市府表示，環保局10月6日接到議員反映到科慕稽查，現場一名主管強調都依規定處理廢棄物，絕無違法外運汙水或事業廢棄物，現場初步也沒發現有違法外運情節。不過，科慕觀音廠登記產業類別為化學材料等項目，依據土壤及地下水汙染整治法須於歇業前，提出土壤汙染評估調查及檢測資料，但科慕為提供，因此已裁罰15萬元。

吳、許2人認為市府應該提高稽查與監督層級，由副市長蘇俊賓擔任召集人，成立跨局處的專案小組監督接管科慕後續的退場機制，甚至先到法院申請假扣押台灣科慕的資產，等完善處理無虞之後才准許標售土地撤離台灣。

環保局強調，會另外排時間徹底追查有無汙染虞慮等情節，有問題絕對會要求台灣科慕公司負責，也會密切注意此案動態避免發生「RCA第二」。

廢棄物 桃園 議員

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